tmw I dettagli del ricorso del Napoli. Procura: "Corte d'Appello? Passo più lungo della gamba"

vedi letture

Vi era impossibilità effettiva di recuperare? Gli intenti del Napoli, quale reale intenzione avevano? Sono queste le due domande principali poste quest'oggi agli avvocati del Napoli, Enrico Lubrano e Mattia Grassani, dal Collegio di Garanzia dello Sport in merito alla non partenza del Napoli per Torino per disputare Juventus-Napoli, gara poi assegnata dal Giudice Sportivo ai bianconeri per 3-0 con annesso punto di penalizzazione, un giudizio confermato dalla Corte sportiva d'Appello della FIGC.

Per questo motivo, il Napoli ha fatto ulteriore ricorso al Collegio di Garanzia del CONI, che quest'oggi si esprimerà sulla vicenda. Alle due domande sopra-citate, gli avvocati del Napoli hanno risposto così.

Enrico Lubrano: "Impossibilità? Prima che sportivi siamo cittadini, siamo in un quadro di un sistema di ordinamento generale dello stato e a sua volta di ordinamento europeo. Dopo il provvedimento Asl che impone isolamento domiciliare e alla richiesta di chiarimenti è ‘obbligo di permanere in domicilio di tutto il gruppo squadra. Senza ottemperanza al decreto amministrativo incorro in provvedimento penale. C’era divieto alla trasferta automatica in applicazione della normativa e del vincolo domiciliare della Asl. Per questo la società decide di disdire il volo e anche i tamponi del giorno dopo a Torino.

Poi continua: “Due positivi, due buoni giocatori della società, ma il movente non è una pistola fumante. Tutti sanno che società come la Juve fanno una preparazione che consente una continuità e crescita progressiva. Non c’è momento migliore per incontrare la Juve se non alla terza gara di campionato, quindi all’inizio. La controprova è che oggi giocare contro la Juventus in trasferta significa giocare contro una delle migliori e tra le più forti. Non è sufficiente il regime del sospetto. Come se fosse un’interditiva antimafia, questa decisione sarebbe comunque basata sul mero sospetto”.

Mattia Grassani: "Sarebbe degno della miglior tragedia napoletana se fosse stato messo tutto in piedi ad hoc. Il Napoli la trasferta la voleva fare, ed è dimostrato dalle documentazioni. La furbata non c’è perché viene bloccata dai provvedimenti amministrativi. Il Napoli non aveva una ragione su un milione per saltare quella gara. La squadra era già pronta a partire"

Dopo l'intervento degli avvocati del Napoli, nel corso dell'udienza ha preso la parola la Procura Generale del CONI: "Come Procura in una procedura di questo tipo e come tutori della legalità è una vicenda particolare e per il Collegio assolutamente inedita. La Corte d’Appello ha fatto un passo più lungo della gamba, si parla di giustizia disciplinare e invece qui la giustizia è tecnica. Nella chiosa finale si conclude che Napoli merita di essere sanzionata perché non si è trovata nell'impossibilità di disputare gara con violazione lealtà, correttezza e probità. La condotta del Napoli non è rilevante in questo procedimento, lo potrebbe essere in un procedimento successivo con tutte le garanzie del procedimento disciplinare. Qui non c’è mai stata rinuncia espressa di disputare la gara da parte del Napoli, il Napoli ha sempre comunicato di essere stata impedita dai provvedimenti della Asl, mentre la Lega non ha mai recepito le indicazioni della società come rinuncia. Il tempo da valutare è quello tra le 21:30 di domenica 4 ottobre”.

Infine, il presidente del Collegio di Garanzia del CONI Franco Frattini ha dato la parola al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Questo il suo intervento.

De Laurentiis: "Il 9 settembre sono risultato positivo al Covid, sono rimasto 40 giorni a letto e con me altri 7 componenti della mia famiglia. Ho ben capito la gravità di questa pandemia. Con un senso di responsabilità che un imprenditore come me non vuole contraddire, né dal punto di vista penale né sociale. Se il Napoli contravvenendo a ordinanze così specifiche avesse preso aereo e fosse andato a Torino, dal punto di vista del sociale cosa avrebbero fatto i napoletani che in quel momento era una delle regioni più contagiate d’Italia? Ho ritenuto di attenermi alle indicazioni delle due ASL. Avevamo perso un giocatore importante come Zielinski, ma anche Elmas. Ma il Napoli ha 28 giocatori di alto livello, come spieghiamo che nella partita successiva batte 4-1 l’Atalanta? Avevo tutto l’interesse di incontrarmi con Pirlo che iniziava la carriera di allenatore e poteva non essere pericoloso. Le illazioni della FIGC sono prive di qualunque fondamento”.