Lionel Messi ha rotto con il Barcellona. Una decisione che sembra irrevocabile, anche perché Josep Bartomeu non si dimetterà. Tecnicamente servirebbe una settimana alla Pulga per far valere la clausola presente nel suo contratto per liberarsi a zero ma la società catalana ha fatto sapere al giocatore di esser pronta ad adire a vie legali. Scaduta il 10 giugno, Messi la considera valida per la stagione: non ci sono precedenti nella dottrina della giurisprudenza FIFA e per questo la Federazione non si dovrebbe opporre alla decisione del sudamericano. Non vorrebbe andare però davanti a un tribunale del lavoro insieme al club che lo ha accompagnato per tutta la carriera e per questo potrebbe anche giungere a un accordo col Barcellona: i catalani dovrebbero far crollare le proprie pretese di mercato per venderlo. Niente clausola rescissoria a 700 milioni, la Pulga vorrebbe chiedere al club di abbassare le richieste intorno ai 100 milioni.

Strategia City Per questo il Manchester City avrebbe in mente una strategia chiara. Offrire, qualora Messi non dovesse ottenere la rescissione senza strascichi legali, cash più il cartellino di Eric Garcia al Barcellona. I catalani potrebbero chiedere anche Bernardo Silva, portoghese, nell'affare. Un totale anche superiore, tra soldi e valutazione della o delle contropartite, ai 100 milioni di euro. Per Messi potrebbe prospettarsi un contratto di lunga durata col City Group che prevederebbe anche una chiusura di carriera in un'altra società come il New York City FC.

E le altre? Ovviamente, in una situazione del genere, le altre situazioni vanno monitorate. Il primo agente di Messi, Minguella, ha parlato oggi di Inter e lo stesso ha fatto Moratti negli scorsi giorni. Inevitabile tenere sott'occhio la pista nerazzurra: secondo ambienti vicini al giocatore, non sarebbe la prima scelta, e quella fiscale potrebbe essere una questione riguardante più il padre Jorge che potrebbe peraltro riguardare anche tutti i diritti d'immagine della Pulga. Oggi L'Equipe ha scritto che il PSG non potrebbe permettersi l'ingaggio di Messi: strategia di Al-Khelaifi? Chissà, intanto dal club arrivano smentite non ufficiali. L'orizzonte Guardiola sembra quello più vicino, almeno adesso.