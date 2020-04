tmw El Mudo Vazquez sul taglio stipendi: “Non è bello, ma serve a salvare il futuro”

Nel corso dell’intervista per la rubrica “A tu per tu” di TuttoMercatoWeb il trequartista del Siviglia Franco Vazquez ha affrontato anche l’argomento stipendi: “Ne abbiamo parlato con la società. Da quando il calcio si è fermato i club non hanno più ricevuto soldi ed è normale che possano andare in sofferenza. Prima di trovare un accordo abbiamo parlato per tanto tempo, ovviamente non siamo felici di toglierci i soldi perché li abbiamo meritati sul campo. Ma in una situazione di crisi bisogna dare una mano pensando soprattutto a preservare il futuro. Ho parlato con Dybala, Brugman e Sorrentino: anche in Italia c’è confusione, non si sa quando si ricomincerà. Mi auguro - ha concluso - che presto si possa tornare in campo”.