TMW - Fotonotizia, al Bernabeu la grande festa del River Plate campione

Fonte: dal nostro inviato Giacomo Iacobellis

Il River Plate nella serata di oggi si è laureato per la quarta volta campione di Sudamerica, sconfiggendo nell'ultima doppia finale della storia della Copa Libertadores niente meno che i rivali del Boca Juniors. Se poi ci si aggiunge che questo è avvenuto nell'inedita cornice del Bernabeu, non si può non avere una sensazione di evento unico nella storia. Sono serviti i supplementari per premiare i Millonarios, i quali hanno vinto 3-1 il ritorno dopo il 2-2 della sfida d'andata. Quindi è stato il tempo della grande festa bianco-rossa, testimoniata dalle foto di TuttoMercatoWeb.com.