TMW - #JuveInter, Pjanic o Brozovic? Gli esperti rispondono: non c'è storia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È il giorno di Juventus-Inter, è il giorno della partita che Gianni Brera definì Derby d'Italia. I bianconeri vengono da sette anni di vittorie nel nostro campionato, i nerazzurri cercano di ricostruirsi un ruolo da anti-Juve ricoperto negli ultimi tempi soprattutto dal Napoli. Stasera all'Allianz Stadium, però, non andranno in campo gli scudetti o la storia: a contendersi i tre punti vi saranno undici giocatori. E vincerà il più forte. Su TMW abbiamo chiesto a dieci esperti di indicare ruolo per ruolo (in base alle formazioni al momento più probabili) quale giocatore ritengano il più forte. In regia, due nomi non scontati: fino a qualche anno fa, sia Miralem Pjanic che Marcelo Brozovic ricoprivamo ruoli ben diversi. Oggi sono i direttori d'orchestra di Juventus e Inter. Una partita che in questo caso, a giudizio dei nostri esperti, mette in mostra una netta differenza in favore dei bianconeri. Stravince Pjanic, un solo voto per Brozovic.

Michele Criscitiello (Direttore TuttoMercatoWeb e SportItalia): Pjanic.

Niccolò Ceccarini (Direttore RMC Sport): Pjanic.

Xavier Jacobelli (Direttore Tuttosport e opinionista RMC Sport): Pjanic.

Alberto Cerruti (Giornalista La Gazzetta dello Sport e opinionista RMC Sport): Pjanic.

Claudio Beneforti (Giornalista Corriere dello Sport e opinionista RMC Sport): Pjanic.

Antonio Di Gennaro (Ex calciatore, opinionista Rai e RMC Sport): Pjanic.

Tancredi Palmeri (Giornalista BeIn Sport e opinionista RMC Sport): Pjanic.

Fabrizio Biasin (Giornalista Libero ed editorialista TuttoMercatoWeb): Brozovic.

Fabrizio Ponciroli (Direttore Calcio2000): Pjanic.