tmw I racconti dei protagonisti: “Cerezo, la Sampdoria e la telefonata immaginaria”

“Giugno 1986, Toninho Cerezo aveva fatto da poco il gol che aveva deciso la Coppa Italia per la Roma contro la Samp e veniva da due delusioni: non essere stato convocato da Santana per il Mondiale e una risoluzione del pre contratto che avevamo sottoscritto con il Milan”. Così a TuttoMercatoWeb per I racconti dei protagonisti.

Due delusioni cocenti. Ma nel calcio come nella vita c’è sempre modo e tempo per rialzarsi: “Non era un bel momento, ma arrivò la telefonata proprio della Sampdoria: Mantovani ci invitò ad andare a casa. E quando ci presentammo trovammo tutta la famiglia del Presidente, perché tutti erano grandi tifosi di Toninho”.

Dopo i saluti di rito, si entrò nel vivo della trattativa. “Cerezo mi disse di chiedere un miliardo e mezzo, la cifra che era stata promessa dal Milan. Mantovani mi disse che potevano arrivare ad offrire 800 milioni. Cerezo rispose inizialmente di no perché gli sembravano pochi, poi all’improvviso disse: ‘scusate, vado a telefonare a Rosa’ e si rifugiò in un’altra stanza. Finita la telefonata si rivolse a Mantovani dicendogli: ‘Presidente, mio presidente’. Chiaramente il numero uno blucerchiato rimase sorpreso. Lui rispose: ‘Rosa mi ha detto che se non firmo divorzia’. Andammo in macchina e dissi a Toninho che la moglie gli aveva dato il consiglio giusto. La risposta mi lasciò stupito: ‘Dario, io Rosa non l’ho sentita’. Anche questo - conclude Canovi - era Toninho Cerezo”.