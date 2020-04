tmw I racconti dei protagonisti: “La guerra in Ucraina, l’ok di Percassi. Così il Papu all’Atalanta”

Agosto 2013, Papu Gomez lascia il Catania e vola in Ucraina, direzione Metalist. Contratto di quattro anni e grande voglia di imporsi anche in un’altra nazione. “Ma all’improvviso in Ucraina scoppiò la guerra”, dice per i I racconti dei protagonisti di TuttoMercatoWeb l’ex agente, Leo Rodríguez. “Scoppiata la guerra Papu voleva andare va dal Metalist e ritornare in Italia. Ricordo che ero a Bergamo - racconta Leo Rodriguez, che ha accompagnato anche la carriera professionale di German Denis - e tutti i pomeriggi andavo a casa di Luca Percassi, volevo convincerlo a prendere Gomez. E intanto Pierpaolo Marino aveva dato l’ok. Ricordo come se fosse oggi che un giorno papà Percassi disse al figlio guardandolo in faccia: ‘prendilo’. Detto fatto. Così è iniziata la storia del Papu all’Atalanta, dove oggi è un idolo per città e tifosi. Oltre ad essere un grande giocatore per il campionato italiano. Sono felice - conclude Leo Rodriguez - di aver contribuito al suo arrivo all’Atalanta”.