tmw I racconti dei protagonisti: “Saint Etienne, l'inizio”. Damiani jr racconta Aubameyang

Dove tutto ebbe inizio. Pierre Emerick Aubameyang deve la sua crescita professionale al Saint Etienne. Quella l’esperienza che lo ha fatto diventare grande. Gennaio 2011, l’attaccante militava nel Monaco, dove era in prestito dal Milan. “Ma per una serie di cose ci trovammo a dover fare una nuova esperienza”, dice per I racconti dei protagonisti di TuttoMercatoWeb Oscar Damiani junior. “Mio padre trattava con il Saint Etienne, io intrattenevo contatti con il giocatore e le altre parti in causa. Partì da Milano per la firma mentre Pierre si mise in cammino per raggiungere la destinazione in auto, ma ad un certo punto mi chiamarono proprio dal Saint Etienne per dirmi che non erano riusciti a vendere un altro calciatore e così tornai indietro e dissi al ragazzo di fare lo stesso”. Ma il mercato è fatto di momenti, attimi da sfruttare e non farsi scappare. “Mi richiamarono, mi dissero che forse si poteva ancora chiudere. Ripartimmo, ma a mezzanotte scadeva la possibilità di firmare nuovi contratti. Bisognava fare in fretta”. Fumata bianca, affare fatto. “Credo che la tappa a Saint Etienne sia stata molto importante per la sua crescita umana e professionale. In Italia all’epoca avevo trattato per l’estate con la Roma, ma per una serie di situazioni l’affare non andò in porto”. Dopo Saint Etienne per Aubemeyang il Borussia Dortmund: “Le cose per lui sono andate alla grande, è diventato un calciatore straordinario. Ma credo - conclude Damiani - che il Saint Etienne sia stata l’esperienza fondamentale per avvicinarsi al grande calcio”. Oggi il giovane partito da Monaco a Saint Etienne a caccia di minuti, continuità e fortuna, brilla in Inghilterra. E chissà, presto potrebbe essere tempo di fare un altro viaggio. Destinazione Italia...