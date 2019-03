© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mentre la FIGC sta valutando la possibilità di cancellare il diritto di recompra sui calciatori (modifica sul tavolo del prossimo Consiglio Federale) la Roma sta pensando di far valere proprio questa opzione per uno dei talenti emersi dal proprio settore giovanile. Si tratta di Davide Frattesi, centrocampista classe 1999 attualmente di proprietà del Sassuolo e in prestito in Serie B all'Ascoli. Il rendimento nelle Marche del ragazzo (24 presenze e oltre 1700 minuti in campo) hanno acceso i riflettori su di lui e lo stesso club giallorosso è tornato ad interessarsi con forza a lui visionandolo in più di un'occasione. L'idea sarebbe, infatti, quella di riportarlo nella Capitale già questa estate, evitando inserimenti di altri club della massima serie come la stessa Juventus.