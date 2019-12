TMW - Riyad -2: sorpresa in Arabia. E' sbarcato il ct Mancini

Fonte: dal nostro inviato a Riyad, Arabia Saudita

Sorpresa a Riyad, capitale araba, sede della finale di Coca Cola Super Cup di domenica ore 17:45 italiane, 19:45 locali. In mattinata è sbarcato anche Roberto Mancini. L'attuale commissario tecnico è in città per presenziare al Leadership Sport Forum, organizzato dal Leadership Institute, ente governativo dell'autorità sportiva saudita. Mancini, che non assisterà alla Supercoppa perché da agenda dovrebbe ripartire domattina, incontrerà allenatori e dirigenti dei club sauditi.