TMW - Stand-by Duvan Zapata. Napoli non affonda, c'è retroscena Juve

Ventotto gol in stagione con la maglia dell'Atalanta, già due reti messi a segno nella Copa America con la maglia della Colombia. La calda estate di Duvan Zapata vede l'attaccante impegnato in Brasile con la sua nazionale, in attesa di novità sul suo futuro. La punta ex Napoli, Udinese e Sampdoria è al centro dell'interesse di più Società, l'ultima parola spetta alla Dea in quanto il presidente Percassi non più tardi di qualche settimana fa ha ammesso di valutare offerte dai 50 milioni in su.

Tanti contatti ma nessuna offerta concreta. E' questa la situazione intorno al bomber nato a Santiago de Cali, pronto a valutare altri scenari qualora dovesse presentarsi un club con grosse ambizioni. E' il caso del Napoli, che ha sondato la disponibilità del ragazzo a tornare laddove ha fatto intravedere le sue qualità realizzative come alternativa a Gonzalo Higuain dal 2013 al 2015, per poi crescere ed esplodere definitivamente lontano dal San Paolo. Anche l'Inter ha mosso i primi passi per poi virare su Romelu Lukaku ed Edin Dzeko, con Duvan che resta però sulla lista dei nerazzurri ma dietro nelle gerarchie. Tra l'altro emerge un retroscena legato alla Juventus, che aveva provato a interessarsi al classe '91. La nomina di Maurizio Sarri al posto di Max Allegri, però, ha fatto definitivamente tramontare la soluzione poiché l'allenatore è colui che lo ha 'bocciato' al Napoli nel corso delle passate stagioni.

Lo scenario. Finora nessun club ha presentato una offerta alla Dea e, tra l'altro, non è detto che arrivi. Tutto ciò perché il Napoli lavora per un altro colombiano che sta incantando in Copa America, quel James Rodriguez in uscita dal Real Madrid che stuzzica non poco i tifosi del San Paolo. Senza dimenticare che il Napoli, qualora dovesse tornare all'assalto di Zapata, proverebbe a inserire Roberto Inglese nell'affare. Intanto all'estero i gradimenti non mancano, ma la situazione è uguale: l'Atalanta aspetta una proposta che possa far vacillare la famiglia Percassi, altrimenti Duvan può restare alla Dea e mostrare il suo fiuto del gol in Champions League in maglia nerazzurra. Tra l'altro, in caso di permanenza a Bergamo, per Zapata potrebbe arrivare il rinnovo contrattuale.