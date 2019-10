TMW - Turchia, la Roma decide di non prendere posizione su Under

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

I messaggio del calcio e dello sport sono partiti anche da qui. In risposta e in reazione all'esultanza militare di Cengiz Under. Già nel febbraio del 2018, l'ex esterno dell'Istanbul Basaksehir esultò col gesto del saluto militare. Un'esultanza che fece discutere, perché per molti fu un omaggio al presidente Erdogan, mostrata dai turchi quando affrontavano l'Amedspor, squadra in cui militava il calciatore curdo Deniz Naki.

La posizione della Roma Un post sui social che è sempre in primo piano sul profilo dell'esterno della Roma. Interpellata da Tuttomercatoweb.com, la società giallorossa ha fatto sapere che non esprimerà una posizione sul tema e che questa è la decisione definitiva del club. La Roma, nel girone di Europa League, deve ancora andare a Istanbul per giocare proprio contro il Basaksehir che in patria è conosciuta come "la squadra di Erdogan".

Ay-Yıldızlılar, galibiyeti kahraman Mehmetçiklerimizle şehit olan askerlerimiz ve vatandaşlarımıza armağan etti. 🇹🇷 pic.twitter.com/NNZKlnnWga — Milli Takımlar (@MilliTakimlar) October 11, 2019

Il saluto militare Quello del saluto militare è stato un gesto ripetuto anche da Cenk Tosun in occasione dell'ultimo gol in Nazionale insieme ai compagni di squadra nell'esultanza e poi fotografato anche dai giocatori turchi all'interno degli spogliatoi. Si tratta di un omaggio alle forze armate ora impegnate nella guerra al confine con il Nord della Siria.