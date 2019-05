TMW - I verdetti della stampa. Atalanta: sorpresa Djimsiti. Certezza tridente

Tempo di verdetti. Di bilanci. E' finito il campionato di Serie A 2018/2019: Juventus, poi Napoli, Atalanta, Inter. Giù Empoli, Frosinone, Chievo Verona. Quagliarella capocannoniere, nell'anno di Cristiano Ronaldo. Ma non è tutto qui: Tuttomercatoweb.com ha deciso di interpellare quattro firme per ogni piazza di Serie A per i verdetti stagionali. Chi è stato il migliore? Chi il peggiore? Chi la rivelazione? E da chi ripartire?

Il migliore

MATTEO MAGRI, Corriere della Sera - Direi Ilicic, perché una volta che si è ripreso dopo l'infortunio iniziale è quello che ha garantito in tutte le partite la qualità in attacco senza la quale l'Atalanta non avrebbe potuto segnare 103 gol stagione

ALESSANDRO DELL'ORTO, Corriere della Sera - Ilicic, perché è quello che ha spaccato le partite più di tutti, da solo, nel momento in cui c'è stato il cambio di passo le ha cambiate di più.

PIETRO SERINA, L'Eco di Bergamo - Credo Zapata, perché 28 gol e 12 assist, in 47 partite sono la mossa per i 103 finali e per dare un senso all'Atalanta. Questo è clamoroso, non ne ha giocate solo 2 su 49 totali.

FABIO GENNARI, Tuttosport - Penso Gomez, perché è riuscito a reinventarsi in un ruolo che il mister gli ha proposto. Non lo convinceva fino in fondo, ha capito che poteva incidere di più e gli si è allungata la carriera. Ha barattato qualche gol in meno con più presenza. Poi nella serata contro il Sassuolo ha messo il 2-1, più la palla del 3-1. Nel momento decisivo ha tirato fuori due giocate.

La delusione

MATTEO MAGRI, Corriere della Sera - Barrow, perché il finale di stagione della scorsa annata dove doveva spaccare il mondo ha deluso, quando è sceso in campo non ha dato l'impressione sui livelli dell'anno scorso. Il gol contro il Genoa non cancella l'insufficienza

ALESSANDRO DELL'ORTO, Corriere Della Sera - Difficile da trovare in una stagione così, non esiste. Quello che ha reso di meno è forse Berisha, è anche brutto perché ha giocato poco. Ha lasciato più perplessità, ha avuto delle possibilità e se le è giocate male.

PIETRO SERINA, L'Eco di Bergamo - Il rammarico è la non esplosione di Barrow, più che il peggiore. Perché ha fatto solo un gol e c'erano grandi speranze. A prescindere dall'arrivo di Zapata, si è fermato perché era lui il titolare. Non ha rispettato le aspettative, ha perso una stagione.

FABIO GENNARI, Tuttosport - Se c'è un peggiore dico Berisha. Perché nel balletto dei portieri è stato quello che, quando ha avuto la striscia di poter fare qualcosa di importante, non ha inciso. Gollini è entrato, anche prendendo qualche gol banale, ha tirato fuori parate decisive.

La rivelazione

MATTEO MAGRI, Corriere Della Sera - Berat Djimsiti, è all'Atalanta da anni, è sempre stato dato in prestito, e non era addirittura in ritiro. È stato richiamato all'ultimo, è cresciuto a livello tecnico tattico... all'inizio non aveva puntato su di lui, ha una personalità. L'acquisto forse anche più di Zapata.

ALESSANDRO DELL'ORTO, Libero - Fa ridere, ma dico Duvan Zapata. Sapevamo che era un buonissimo giocatore, ma non pensavo che diventasse così determinante in poco tempo.

PIETRO SERINA, L'Eco di Bergamo - Berat Djimsiti, perché è andato in ritiro per caso e potrebbe avere un mercato clamoroso. Spero che non venga venduto, perché ha personalità e forza fisica, non ce ne sono tanti in giro.

FABIO GENNARI, Tuttosport - Senza dubbio Duvan Zapata, si pensava potesse essere un giocatore da doppia cifra, non da 28 gol. Non li ha mai fatti, ha raddoppiato il suo record. Ha fatto tante reti in un periodo, accostato anche alla Scarpa d'Oro, ha iniziato a segnare a Bologna. Tre mesi strabilianti, lì è stato il segreto per giocarsi la chance per la Champions.

Da chi ripartire

MATTEO MAGRI, Corriere della Sera - Gian Piero Gasperini, ha dimostrato negli ultimi tre anni la sua forza, parlano da soli, fa rendere al meglio la squadra e chiunque abbia in mano. Lui è la base da cui ripartire, assolutamente.

ALESSANDRO DELL'ORTO, Libero - Da tutti, in questo momento il progetto dell'Atalanta, a maggior ragione, dev'essere di conferme. Mentre gli altri anni sono partiti un paio di giocatori importanti, quest'anno devono essere aggiunti. Gasperini è imprescindibile.

PIETRO SERINA, L'Eco di Bergamo - Siccome io penso che il segreto sia Gasperini, è quella la risposta scontata, più i due più sottovalutati dell'Atalanta, De Roon e Freuler.

FABIO GENNARI, Tuttosport - Certamente da Gian Piero Gasperini, in tre stagioni ha fatto qualcosa che nessuno ha mai fatto in 112 anni prima. C'è un progetto che dà sempre l'idea di evolvere, anche se gli hanno tolto titolari. Riesce sempre a trovare una soluzione, andare più in alto di così è impensabile: forse questo è il vero Scudetto. Lui ha dimostrato che quando c'è da ripartire lo fa, mugugna, non è convinto, ma poi in dieci mesi non ha mai dato sensazione di cedere. È il tesoro più grande.