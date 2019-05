TMW - I verdetti della stampa. Bologna: Orsolini rivelazione, top Mihajlovic

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tempo di verdetti. Di bilanci. E' finito il campionato di Serie A 2018/2019: Juventus, poi Napoli, Atalanta, Inter. Giù Empoli, Frosinone, Chievo Verona. Quagliarella capocannoniere, nell'anno di Cristiano Ronaldo. Ma non è tutto qui: Tuttomercatoweb.com ha deciso di interpellare quattro firme per ogni piazza di Serie A per i verdetti stagionali. Chi è stato il migliore? Chi il peggiore? Chi la rivelazione? E da chi ripartire?

Il migliore

CLAUDIO BENEFORTI, CorrSport/Stadio - Dal punto di vista della continuità impossibile non dire Rodrigo Palacio, nonostante l'età. E' stato un esempio per tutti.

ALESSANDRO MOSSINI, CorrSera/CorrBologna - In assoluto Sinisa Mihajlovic. Ha preso una squadra allo sbando e l'ha portata alla salvezza con addirittura una giornata d'anticipo.

DARIO RONZULLI, RadioBolognaUno - Non posso che andare con Mihajlovic, che ha rivoltato la squadra come un calzino dandole fiducia e una veste tattica consona alle caratteristiche. Se devo scegliere un giocatore dico Palacio, leader tecnico ed emotivo in certi momenti imprescindibile.

SIMONE MONARI, la Repubblica - Mister Mihajlovic. Ha fatto un vero e proprio miracolo. Forse non si può dire senza precedenti, ma quasi. Ha dato una sferzata a una squadra cadaverica facendo un cammino davvero entusiasmante. Sinisa ha cambiato volto alla squadra e cosa più importante si è salvato attaccando dopo il calcio fin troppo basico proposto da Inzaghi.

La delusione

CLAUDIO BENEFORTI, CorrSport/Stadio - Dico Diego Falcinelli. Era arrivato all'interno dell'operazione Di Francesco. Ma alla fine hanno deluso entrambi nelle rispettive nuove squadre.

ALESSANDRO MOSSINI, CorrSera/CorrBologna - Filippo Inzaghi. Oltre agli errori di campo ha sbagliato in sede di costruzione della squadra. Forse è stato proprio questo essere troppo filo-aziendalista la pecca principale che lo ha portato a sprecare l'occasione.

DARIO RONZULLI, RadioBolognaUno - Ribalto il discorso di prima e dico Inzaghi, che non ha tutte le colpe ma ha sbagliato troppo sia per la scelta del modulo che per gli uomini. Orsolini mezz'ala, per esempio, è un'idea rivedibile.

SIMONE MONARI, la Repubblica - Mi dispiace ma dico Inzaghi. Gli auguro di fare una grande carriera, ma qua a Bologna ha fatto male. Ha dato pochissimo alla squadra e i numeri sono lì a testimoniarlo.

La rivelazione

CLAUDIO BENEFORTI, CorrSport/Stadio - Riccardo Orsolini. Il suo nome e le sue qualità erano già note a inizio stagione, ma con Mihajlovic è letteralmente esploso e ha contribuito in modo decisivo alla salvezza del Bologna.

ALESSANDRO MOSSINI, CorrSera/CorrBologna - Riccardo Orsolini, visto il rendimento dopo l'arrivo di Mihajlovic. Con Inzaghi aveva iniziato come uno in più della squadra e aveva comunque segnato 2 gol. Poi col cambio tecnico i suoi numeri sono esplosi.

DARIO RONZULLI, RadioBolognaUno - Orsolini ha dimostrato di essere davvero un giocatore da serie A. Messo in un contesto tattico che lo ha esaltato, ha tirato fuori tutte le sue qualità. È ovviamente da rivedere a questi livelli in un’intera stagione però per la prima volta nella massima serie si è rivisto l’Orsolini che faceva impazzire gli avversari in B e nelle nazionali giovanili.

SIMONE MONARI, la Repubblica - Scelgo Orsolini. Nella seconda parte di stagione è stato spesso decisivo giocando nel suo ruolo. Inoltre ha grandi margini di crescita: è ancora un po' pasticcione, istintivo, ma ha tecnica, dribbling e tiro e può crescere ancora molto.

Da chi ripartire

CLAUDIO BENEFORTI, CorrSport/Stadio - Sicuramente da Sinisa Mihajlovic in panchina. In campo, invece, da Pulgar, Soriano e Sansone.

ALESSANDRO MOSSINI, CorrSera/CorrBologna - In tanti hanno situazioni aperte e che il Bologna non può controllare direttamente. Penso a Lyanco, arrivato in prestito secco, ma pure ad Orsolini (diritto di riscatto e controriscatto per la Juve) e Pulgar, nel cui rinnovo è stata inserita una clausola rescissoria non particolarmente alta.

DARIO RONZULLI, RadioBolognaUno - O direttamente da Mihajlovic o quantomeno dall’idea di calcio propositivo di Mihajlovic. Andare al risparmio, sia nella campagna acquisti che nell’atteggiamento in campo, ha portato il Bologna a rischiare la pelle. È arrivato il momento di puntare stabilmente alla parte sinistra della classifica.

SIMONE MONARI, la Repubblica - Sarebbe bello se il Bologna riuscisse a trattenere Orsolini. E' vero che la Juve ha l'ultima parola in merito, ma il Bologna ci proverà. A questa permanenza mi piacerebbe unire il ritorno di Verdi dal Napoli, così il Bologna avrebbe due attaccanti esterni davvero di livello.