TMW - I verdetti della stampa. Chievo, Vignato speranza. Stepinski bocciato

Tempo di verdetti. Di bilanci. E' finito il campionato di Serie A 2018/2019: Juventus, poi Napoli, Atalanta, Inter. Giù Empoli, Frosinone, Chievo Verona. Quagliarella capocannoniere, nell'anno di Cristiano Ronaldo. Ma non è tutto qui: Tuttomercatoweb.com ha deciso di interpellare quattro firme per ogni piazza di Serie A per i verdetti stagionali. Chi è stato il migliore? Chi il peggiore? Chi la rivelazione? E da chi ripartire?

Il migliore

SIMONE ANTOLINI, L'Arena - Stefano Sorrentino. In più di un'occasione ha salvato la squadra, si è confermato con le sue parate e ha giocato sui suoi standard, a quelli delle stagioni precedenti.

MATTEO SORIO, Corriere Veneto - Sergio Pellissier. Perché in una rosa così povera, soprattutto dopo il mercato di gennaio, è l'unico sussulto del Chievo Verona. E' arrivato solo grazie alla sua grinta, solo grazie alla sua esperienza, solo grazie al suo attaccamento alla maglia.

ADRIANO ANCONA, Corriere dello Sport - Fabio Depaoli, anche perché è andato in Nazionale. Purtroppo dobbiamo parlare di 'meno peggio' vista l'annata: è andato allo stage e ha mercato, il giocatore è importante e ha prospettiva. Ha giocato in due ruoli e si è sempre ben disimpegnato.

PAOLO SACCHI, Radio Stella - Sergio Pellissier. Non solo per ciò che rappresenta - che è conclamato - ma per l'impatto che ha avuto sul piano qualitativo e psicologico nell'economia della squadra ogni volta in cui è sceso in campo. Quando gli infortuni lo hanno risparmiato ha mostrato fiuto e capacità realizzative intatte.

Il peggiore

SIMONE ANTOLINI, L'Arena - Mariusz Stepinski. Ci aspettavamo di più: il Chievo puntava su di lui in modo importante. Complice il momento difficile della squadra, non ha però avuto continuità a livello realizzativo.

MATTEO SORIO, Corriere Veneto - Mariusz Stepinski. E' vero che ha ricevuto pochi palloni ma dal punto di vista della continuità in area e della personalità, ha sicuramente tradito le attese.

ADRIANO ANCONA, Corriere dello Sport - Mariusz Stepinski. Per le aspettative, per quello che pensavamo, ha fatto male. Lui, come Filip Djordjevic, sono state delusioni assolute, fuori da standard accettabili e presentabili per quello che è un livello da Serie A. Per Stepinski c'era mercato, è rimasto ma il rendimento non è stato all'altezza.

PAOLO SACCHI, Radio Stella - Filip Djordjevic. Su di lui c'erano grandi aspettative. Doveva essere una sorta di valore aggiunto e alzare la qualità della potenzialità offensiva della rosa, invece il suo contributo è finito prima ridimensionato da problemi fisici, poi da una serie di prestazioni piuttosto deludenti.

La rivelazione

SIMONE ANTOLINI, L'Arena - Emmanuel Vignato. Perché è la luce in fondo al tunnel, la speranza per il futuro della società. E' un talento, acerbo ma talento. E' stato protetto e non bruciato, la gara contro la Lazio è la sua estrema sintesi.

MATTEO SORIO, Corriere Veneto - Emmanuel Vignato, anche se ha giocato poco, anche se è un exploit sui titoli di coda. Abbiamo iniziato a vederlo tardi ma è una delle poche note liete.

ADRIANO ANCONA, Corriere dello Sport - Emmanuel Vignato: è un 2000, italiano, è un giocatore di grande prospettiva. E' il Millennial sotto Moise Kean come qualità in Serie A, inevitabile che sia lui: è partito in Primavera, è stato quasi sempre in prima squadra e poi ha trovato spazio nel finale di stagione con tanto di gol all'Olimpico contro la Lazio. E' un biglietto da visita per il futuro.

PAOLO SACCHI, Radio Stella - Emmanuel Vignato. Il rovescio della medaglia una stagione negativa è stata la possibilità di schierare diversi giovani interessati. Indubbio il fatto che tra loro Vignato sia quello più intrigante sul piano tecnico e il prospettiva.

Da chi ripartire

SIMONE ANTOLINI, L'Arena - Non ce ne sono: Campedelli si è chiuso nel silenzio totale. Il presidente non sta dando indicazioni a management tecnico e di mercato. E' da capire ancora tutto: strategie, volontà, tutto. E' ancora tutto oscuro.

MATTEO SORIO, Corriere Veneto - E' difficile da dire. Il Chievo deve fare cassa: Bani, Depaoli, per esempio, potrebbero partire. Sulla carta si riparte da Rigoni, come certezza, mentre per Vignato arriverà un'offerta e se sarà buona il Chievo l'accetterà.

ADRIANO ANCONA, Corriere dello Sport - Il Chievo non ripartirà da Sorrentino, Giaccherini, Djordjevic e Rossettini. Dopo il Napoli sono rimasti fuori dai convocati, fuori dal progetto. Rigoni potrebbe seguire Di Carlo se dovesse lasciare. Bani dovrebbe andare via, ha richieste in Serie A. E' difficile parlare dei capisaldi del futuro, sarà una rosa completamente ristrutturata: in questo momento di certezze ce ne sono poche, anche perché per molti ci può essere mercato in Serie A. Tra i giovani, Leris potrebbe essere l'unico nome su cui costruire il futuro.

PAOLO SACCHI, Radio Stella - Difficile ipotizzarlo oggi. Credo giovani come Leris si candidano a diventare la potenziale spina dorsale del Chievo che verrà, affiancati da alcuni esperti a dare continuità al gruppo.