TMW - I verdetti della stampa. Empoli: ripartire dal mister. E tenere Caputo

Tempo di verdetti. Di bilanci. È finito il campionato di Serie A 2018/2019: Juventus, poi Napoli, Atalanta, Inter. Giù Empoli, Frosinone, Chievo Verona. Quagliarella capocannoniere, nell'anno di Cristiano Ronaldo. Ma non è tutto qui: Tuttomercatoweb.com ha deciso di interpellare quattro firme per ogni piazza di Serie A per i verdetti stagionali. Chi è stato il migliore? Chi il peggiore? Chi la rivelazione? E da chi ripartire?

Il migliore

GIULIA MEOZZI, TeleIride - Giovanni Di Lorenzo. Ha avuto un grande rendimento e incarnato lo spirito Empoli da tutti i punti di vista: tattico, tecnico e umano. Purtroppo però non resterà.

DAVID BIUZZI, Il Tirreno - Ciccio Caputo, senza dubbi. Al di là dei numeri e dei gol segnati è l'unico giocatore che ha giocato tutte le partite del campionato e tutte per 90 minuti.

GIACOMO CIONI, La Gazzetta dello Sport - Giovanni Di Lorenzo, che se la gioca con Caputo. Alla prima in Serie A ha dimostrato di essere fra i migliori del suo ruolo. E la dimostrazione sta nella convocazione per lo stage azzurro da parte di Mancini. E' il difensore che ha segnato di più dopo Kolarov, ma il romanista ha dalla sua rigori e punizioni.

TOMMASO CARMIGNANI, La Nazione - Ciccio Caputo. Ha segnato 16 gol, ma è pure stato l'unico giocatore ad aver giocato per intero tutte le partite del campionato. Era considerato un attaccante da Serie B, l'Empoli ci ha scommesso e i fatti gli hanno dato ragione.

La delusione

GIULIA MEOZZI, TeleIride - Ce ne sono diversi, in linea generale il problema principale secondo me è stata la tenuta difensiva. Per questo se devo scegliere un nome dico Veseli che in stagione ha commesso diversi errori.

DAVID BIUZZI, Il Tirreno - Antonino La Gumina, anche se il suo rendimento è stato influenzato dagli infortuni. Però è stato pagato tanto e le attese erano grandi. Purtroppo nel momento in cui stava cominciando ad ingranare si è dovuto fermare.

GIACOMO CIONI, La Gazzetta dello Sport - Antonino La Gumina. Ovviamente il discorso è riferito alla prima parte di stagione, poi l'infortunio lo ha messo ko. Dopo la grande operazione di mercato, in fatto di spesa, ci si aspettava qualcosa di più. E forse proprio queste grandi aspettative hanno inciso sul suo rendimento.

TOMMASO CARMIGNANI, La Nazione - Antonino La Gumina, seppur con attenuanti. Ma alla luce dell'investimento da 9 milioni, con allegato il sacrificio di Donnarumma, in tanti si aspettavano qualcosa di più anche se la sfortuna ha giocato un ruolo decisivo.

La rivelazione

GIULIA MEOZZI, TeleIride - Bartlomiej Dragowski. Quando arrivato a gennaio in tanti si sono interrogati sui motivi del suo arrivo per Terracciano. In realtà si è dimostrato un grandissimo sostituto con alcune parate fenomenali.

DAVID BIUZZI, Il Tirreno - Giovanni Di Lorenzo. Si è affermato anche in Serie A grazie a questa grande stagione, con ottimi numeri. Non dimentichiamoci che l'anno scorso era arrivato all'Empoli dalla Serie C. Oltre a lui meritano una citazione anche Traore e Bennacer.

GIACOMO CIONI, La Gazzetta dello Sport - Bartlomiej Dragowski. Nell'ultima parte di stagione ha tenuto a vive le speranze salvezza con parate incredibili e grandi prestazioni.

TOMMASO CARMIGNANI, La Nazione - Hamed Traore. Col passare delle domeniche è cresciuto sempre di più, risultando spesso il migliore. Ma l'Empoli si immaginava questa esplosione, infatti ci ha puntato fin dal primo momento.

Da chi ripartire

GIULIA MEOZZI, TeleIride - Anche in questo caso dico Di Lorenzo. Anche se sarà impossibile trattenerlo. Discorso che potrebbe valere anche per Caputo e Traore.

DAVID BIUZZI, Il Tirreno - Dal mister Aurelio Andreazzoli. Quando è tornato ha ricompattato un ambiente che si stava spaccando. Ha riportato entusiasmo e soprattutto complicità con l'ambiente, come dimostra la presenza di oltre 1000 tifosi nell'ultima a San Siro.

GIACOMO CIONI, La Gazzetta dello Sport - Ciccio Caputo. In Serie B può garantire 20-25 gol. Ovvero la base necessaria per puntare all'immediato ritorno in Serie A.

TOMMASO CARMIGNANI, La Nazione - Aurelio Andreazzoli. Dando per scontato che tanti dei titolari se ne andranno, mi auguro che la società faccia il possibile per ripartire dal mister. Anche se non sarà semplice.