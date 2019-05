TMW - I verdetti della stampa. Frosinone: Pinamonti sorpresa. Paganini top

Tempo di verdetti. Di bilanci. È finito il campionato di Serie A 2018/2019: Juventus, poi Napoli, Atalanta, Inter. Giù Empoli, Frosinone, Chievo Verona. Quagliarella capocannoniere, nell'anno di Cristiano Ronaldo. Ma non è tutto qui: Tuttomercatoweb.com ha deciso di interpellare quattro firme per ogni piazza di Serie A per i verdetti stagionali. Chi è stato il migliore? Chi il peggiore? Chi la rivelazione? E da chi ripartire?

Il migliore

ROBERTO MONFORTE, Radio Day - Direi Nicolò Brighenti, è un ragazzo che si è sempre messo a disposizione e quando è stato utilizzato ha giocato con orgoglio, motivazione, ferocia, agonismo. Tanto in B quanto in A.

ANGELO BATTISTI, Extra Tv - Luca Paganini, una piacevolissima conferma in Serie A, già giocata discretamente nel 2016, ed un prepotente ritorno in campo nel girone di ritorno. Ha messo finalmente da parte i numerosi infortuni, ha dato corsa, fantasia e sostanza, oltre a qualche gol. Merita senza dubbio di restare protagonista in questo campionato.

MAURIZIO DI RIENZO, Il Messaggero - Camillo Ciano, per i primi 3/4 della stagione. Poi nell'ultima parte è un po' calato: forse le voci di mercato lo hanno condizionato mentalmente.

ANDREA MASTRANTONI, TuttoFrosinone - Maurizio Stirpe ed Ernesto Salvini. In un'annata da dimenticare, di migliori tra i giocatori è impossibile trovarne. Gli unici all'altezza della situazione sono il presidente Maurizio Stirpe e il direttore Salvini. Hanno tenuto la barra dritta del Frosinone nonostante tanti problemi. Il presidente Stirpe è una garanzia di stabilità enorme per il Frosinone che molte società possono solamente sognarsi e con Salvini si sposa una continuità di progetto aziendale importante.

La delusione

ROBERTO MONFORTE, Radio Day - Emil Hallfredsson: ci aspettavamo tanto dal punto di vista dell'esperienza e non solo. Non abbiamo visto niente in mezzo al campo.

ANGELO BATTISTI, Extra Tv - Tra Hallfredsson e Campbell, meteore cedute a gennaio, scelgo Francesco Zampano. Spesso titolare sulla corsia di destra, l'ex Pescara non ha mai inciso, risultando il più delle volte anche dannoso in fase difensiva. Zero corsa e zero precisione nei cross: prestazioni positive, a memoria, non si ricordano.

MAURIZIO DI RIENZO, Il Messaggero - Difficile: hanno dato tutti quelli che potevano dare, trovare un peggiore in senso assoluto è complicato. Certo, diversi giocatori, chi per un verso o per l'altro, non hanno dato quello che avrebbero potuto. Forse Campbell: non c'entrava niente col campionato italiano evidentemente ed è stato pagato abbastanza salatamente.

ANDREA MASTRANTONI, TuttoFrosinone - Molinaro: il suo arrivo lasciava presagire un upgrade per la rosa giallazzurra dal punto di vista della qualità e dell'esperienza ma, fatta eccezione per un paio di occasioni le sue prestazioni sono state sempre insufficienti.

La rivelazione

ROBERTO MONFORTE, Radio Day - Andrea Pinamonti, non si discute. Sapevamo che potesse avere dei numeri ma visto dal vivo fa immaginare davvero un futuro roseo per lui.

ANGELO BATTISTI, Extra Tv - Andrea Pinamonti ha lasciato il segno. Il suo impatto in Serie A ha sorpreso tutti. Ai tifosi del Frosinone resterà a lungo negli occhi la prodezza contro la Fiorentina. Un talento straordinario, destinato a sbocciare definitivamente nel giro di pochissimi anni.

MAURIZIO DI RIENZO, Il Messaggero - Luca Paganini, veniva da due infortuni al crociato negli ultimi tre anni. Da quando è rientrato è stato un crescendo rossiniano a livello di rendimento. Va trattenuto.

ANDREA MASTRANTONI, TuttoFrosinone - Pinamonti. È arrivato per essere un'alternativa ed è diventato un titolare inamovibile. Da quando si è conquistato la maglia da titolare il Frosinone ha cambiato volto.

Da chi ripartire

ROBERTO MONFORTE, Radio Day - Da Maurizio Stirpe: è un presidente che nei 17 anni di gestione ha fatto fare 8 stagioni in Serie B e due in A. Una certezza.

ANGELO BATTISTI, Extra Tv - Giusto affidarsi alla vecchia guardia (Ciofani, Dionisi, Brighenti, Ariaudo, Gori), che in Serie B può ancora fare benissimo. Ma almeno cinque/sei innesti di spessore saranno necessari per provare subito la risalita in A.

MAURIZIO DI RIENZO, Il Messaggero - Personalmente terrei Baroni, il passato parla a suo favore. Si è dovuto adattare al 3-5-2, vista la costruzione della rosa. Poi credo che gente come Viviani, Dionisi, Ciofani, Ariaudo, Brighenti, Zampano, Krajnc possano essere utili alla causa. Da questa difesa si può ripartire, a parte qualche rinforzo. E poi i vari Gori, Chibsah, lo stesso Maiello che in B può dire la sua.

ANDREA MASTRANTONI, TuttoFrosinone - I tanti calciatori in prestito torneranno tutti nelle squadre di provenienza. Rientreranno in Ciociaria Besea, Matarese, Volpe e Citro (il quale però lascerà nuovamente Frosinone). Stirpe parlerà con ogni singolo calciatore per valutare la propria voglia di restare a Frosinone a lottare per ambiziosi traguardi. Possibili le partenze di Ciano e Paganini oltre quella di Federico Dionisi. Una volta definito chi resterà e chi andrà via si inizierà ad operare sul mercato.