TMW - I verdetti della stampa. Genoa: colpi Radu-Romero. Male Sanabria

Tempo di verdetti. Di bilanci. È finito il campionato di Serie A 2018/2019: Juventus, poi Napoli, Atalanta, Inter. Giù Empoli, Frosinone, Chievo Verona. Quagliarella capocannoniere, nell'anno di Cristiano Ronaldo. Ma non è tutto qui: Tuttomercatoweb.com ha deciso di interpellare quattro firme per ogni piazza di Serie A per i verdetti stagionali. Chi è stato il migliore? Chi il peggiore? Chi la rivelazione? E da chi ripartire?

Il migliore

ANDREA SCHIAPPAPIETRA, Il Secolo XIX - Non potendo dire Piatek, scelgo Romero. In estatenon era certo un titolare, anzi sentendo i rumors poteva pure partire. E' stato schierato titolare all'improvviso e ha subito dimostrato sicurezzada veterano. E nelfinale di stagione ha dato una mano pure in fase offensiva.

FRANCO AVANZINI, GenoaNews1893.it - Per la prima parte di stagione Piatek. A livello generale sicuramente Romero: lanciato da Juric contro la Juve, da quel momento ha vissuto una stagione in crescendo. E poi Biraschi. Nella difesa a tre è quello che è migliorato maggiormente.

ANDREA PIRAS, TuttoMercatoWeb.com - Per me Biraschi. Ha fatto un'ottima stagione nella linea a 3 e merita una menzione particolare per la sua capacità di adattarsi al ruolo di terzino destro quando la squadra era passata alla difesa a 4. Oltre a lui direi anche Radu e Piatek, per quanto fatto nei sei mesi in cui ha giocato a Genova: perfetto sotto porta.

VALERIO ARRICHIELLO, Il Secolo XIX - Criscito, perché è stato importante sia dal punto di vista caratteriale che tecnico. Ha cambiato tanti ruoli e ha sempre giocato bene, poi ha fatto due gol pesantissimi con Lazio e Cagliari. Essendo lui creciuto nel Genoa non era facile, ma è riuscito a rimanere lucido.

La delusione

ANDREA SCHIAPPAPIETRA, Il Secolo XIX - Sanabria. Quando è arrivato ha illuso tutti, sembrava potesse sostituire Piatek. In realtà è risultato essere la delusione: è mancato per alcuni guai fisici e in menerale non ha mostrato grande temperamento nel momento caldo della stagione. Soprattutto dal punto di vista della personalità mi è sembrato poca cosa.

FRANCO AVANZINI, GenoaNews1893.it - L'attacco, in generale. Il Genoa, soprattutto nella seconda parte, ha segnato troppo poco. Per capirlo basta guardare i numeri: i migliori realizzatori sono Pandev e Kouame a quota 4 gol...

ANDREA PIRAS, TuttoMercatoWeb.com - Tutto il centrocampo, in generale. Troppa difficoltà nel creare gioco, a prescindere da chi avesse i ruoli di regia nelle varie situazioni, da Radovanovic a Veloso fino a Bessa. Non è riuscito a fornire palloni giocabili all'attacco.

VALERIO ARRICHIELLO, Il Secolo XIX - in relazione alle aspettative, Sanabria. Era l'uomo su cui aveva puntato il Genoa per sostituire Piatek, ma il paragone è impietoso anche se per il polacco è stato più semplice perché arrivato a inizio stagione. Sanabria ha illuso tutti prima e poi ha deluso, ha avuto poco carattere secondo me, al di là del rigore sbagliato con la Roma.

La rivelazione

ANDREA SCHIAPPAPIETRA, Il Secolo XIX - Direi Radu. Si è guadagnato il posto da titolare ai danni di Marchetti pur non avendo esperienze in Serie A. Ha fatto qualche errore, ma è risultato anche decisivo in diverse gare come ad esempio con Cagliari e Roma.

FRANCO AVANZINI, GenoaNews1893.it - Anche in questo caso potrei parlare tranquillamente di Romero. Ma pure di Radu: partito come secondo, in breve tempo è diventato titolare e ha raggiunto la Nazionale. Molto bravo fra i pali, deve migliorare qualcosa nelle uscite.

ANDREA PIRAS, TuttoMercatoWeb.com - Senza dubbio Romero. Per la sua qualità ed il suo carattere, quasi da giocatore esperto. Il debutto allo Stadium avrebbe potuto tagliare le gambe a molti, ma lui ha fatto benissimo. Nonostante qualche errore è stato fra i migliori del pacchetto arretrato.

VALERIO ARRICHIELLO, Il Secolo XIX - Romero. E' arrivato come un ragazzino che poteva pure andare in prestito, invece fin dall'esordio allo Stadium contro Ronaldo ha dimostrato un talento superiore alla media. E' un po' irruento, ma sempre corretto. Può diventare uno dei più forti al mondo se si conferma.

Da chi ripartire

ANDREA SCHIAPPAPIETRA, Il Secolo XIX - Da Criscito e Sturaro, sicuramente. Criscito è il capitano e giocatore di spessore, ha scelto di tornare ed è legato al Genoa. Sturaro invece è tornato per rilanciarsi. La sfortuna lo ha fermato, ma per il Genoa ha caratteristiche che potranno essere importantissime.

FRANCO AVANZINI, GenoaNews1893.it - Da Biraschi, da Criscito che comunque rimarrà certamente essendo un cuore genoano. Se possibile terrei anche Radu. In generale però servirà cambiare tanto della squadra di quest'anno: secondo me il Genoa dovrà ripartire da una spina dorsale portiere-difensore-centrocampista-centravanti di spessore.

ANDREA PIRAS, TuttoMercatoWeb.com - Dal portiere, quindi da Radu. Anche se in questo caso il Genoa dovrà aspettare le decisioni dell'Inter. E pure da Kouame che dopo qualche lampo di questa stagione può crescere ancora molto.

VALERIO ARRICHIELLO, Il Secolo XIX - se ci fosse la possibilità di tenere Romero per una stagione sarebbe perfetto, farebbe bene anche a lui. Poi Criscito, Sturaro sperando che guarisca. Non mi dispiace Lerager, può esser un buon giocatore. Poi servirà recuperare Hiljemark, provare a rilanciare Favilli. Kouamé assolutamente, penso che abbia dimostrato di aver bisogno anche lui di fare almeno un altro anno al Genoa. Poi Biraschi, terrei Radu ma bisogna vedere che decide l'inter, Pandev può essere una buona chioccia come è stato Palacio al Bologna, ma dipenderà da chi sarà l'allenatore.