TMW - I verdetti della stampa. Inter: delusione Icardi. Ripartire dalla difesa

Tempo di verdetti. Di bilanci. E' finito il campionato di Serie A 2018/2019: Juventus, poi Napoli, Atalanta, Inter. Giù Empoli, Frosinone, Chievo Verona. Quagliarella capocannoniere, nell'anno di Cristiano Ronaldo. Ma non è tutto qui: Tuttomercatoweb.com ha deciso di interpellare quattro firme per ogni piazza di Serie A per i verdetti stagionali. Chi è stato il migliore? Chi il peggiore? Chi la rivelazione? E da chi ripartire?

Il migliore

ANDREA RAMAZZOTTI, Corriere dello Sport - Faccio due nomi: il primo è Samir Handanovic. Con le sue parate ha tolto spesso le castagne dal fuoco all'Inter, anche nell'ultima gara con l'Empoli. Poi Milan Skriniar, che si è confermato come uno dei migliori difensori a livello europeo.

GIAN LUCA ROSSI, Telelombardia - Indubbiamente Samir Handanovic. I 17 clean sheet sono un dato abbastanza significativo in tal senso. La sua stagione è stata davvero tanta roba.

DAVIDE STOPPINI, La Gazzetta dello Sport - Samir Handanovic, non a caso la Lega lo ha eletto miglior portiere della stagione. Contro l'Empoli ha messo la firma sulla qualificazione Champions, ma in generale ha portato punti pesanti all'Inter dopo un avvio con qualche sbavatura. Mi è piaciuto anche nel gioco coi piedi, condizione base per l'Inter di quest'anno.

FABRIZIO BIASIN, Libero - Danilo D'Ambrosio. Magari a tanti non piace, ma è stato il più continuo all'interno della stagione. E' un esempio di professionalità ed è risultato decisivo nel derby e nell'ultima contro l'Empoli.

La delusione

ANDREA RAMAZZOTTI, Corriere dello Sport - Certamente Icardi non ha rispettato le attese. Per capirlo basta vedere i numeri, ha segnato meno della metà rispetto allo scorso anno. Il suo caso, poi, ha creato notevoli tensioni all'interno dello spogliatoio con i risultati che tutti conosciamo.

GIAN LUCA ROSSI, Telelombardia - Mi duole dirlo ma è Icardi. Non l'avrei mai detto a inizio stagione, ma con tutto quello che ha combinato fuori dal campo è per forza di cose lui il peggiore del campionato dell'Inter.

DAVIDE STOPPINI, La Gazzetta dello Sport - E' banale ma dico Icardi. Lo scorso anno ha segnato 29 reti, questa stagione solo 11. Nel girone di ritorno è mancato, a prescindere dai 53 giorni di assenza per le note vicende. I problemi però, dopo un buon avvio con gol pesanti, si vedevano già da tempo.

FABRIZIO BIASIN, Libero - Purtroppo non posso che dire Icardi. Il motivo è semplice: mi ricordo l'Icardi dello scorso anno e quello di inizio stagione. Nella seconda parte è sparito, quest'anno Mauro ha giocato al 10% delle sue possibilità.

La rivelazione

ANDREA RAMAZZOTTI, Corriere dello Sport - Difficile dire un nome. Per questo credo che la cosa migliore sia dire che la stagione dell'Inter non ha visto una rivelazione. Qualcuno potrebbe pensare a Lautaro, ma secondo me non è da considerare come una rivelazione.

GIAN LUCA ROSSI, Telelombardia - Matteo Politano, anche se nel finale il suo rendimento è un po' calato. Detto questo è l'unico dei nuovi che ha rispettato le attese e quindi l'unico che riscatterei, fra i giocatori con situazioni ancora aperte.

DAVIDE STOPPINI, La Gazzetta dello Sport - Non è semplice trovarne una. Per certi versi direi Brozovic. Non rappresenta una rivelazione in senso assoluto, ma la sua continuità di rendimento è stata sorprendente.

FABRIZIO BIASIN, Libero - Dura trovarne una ma dico Matteo Politano. Il suo l'ha fatto e per me deve essere riscattato. Magari non è un giocatore da top club, ma si è comunque reso protagonista di una buona stagione.

Da chi ripartire

ANDREA RAMAZZOTTI, Corriere dello Sport - Nonostante il brivido finale ci sono dei giocatori da cui ripartire: penso ad esempio a De Vrij e Skriniar. Ma anche a giocatori come Handanovic, Asamoah, Brozovic, Vecino e Lautaro Martinez.

GIAN LUCA ROSSI, Telelombardia - Da tutti quei giocatori che hanno dimostrato di amare la maglia dell'Inter. Quindi dico Handanovic, Skriniar, De Vrij e pure Brozovic. Oltre a questi terrei anche i vari D'Ambrosio, Asamoah, Vecino e Lautaro. Ma se l'Inter vuol tornare dove merita dovrà salutare almeno metà dell'attuale rosa.

DAVIDE STOPPINI, La Gazzetta dello Sport - Dalla coppia di centrali a cui si aggiungerà anche Godin. De Vrij e Skriniar sono state le colonne dell'Inter che si è qualificata in Champions e credo di non sbagliare nel dire che è stata una delle coppie di centrali migliori dell'intera Serie A.

FABRIZIO BIASIN, Libero - Dal blocco difesa. Quindi dalla coppia Skriniar-De Vrij, ma ovviamente anche da Handanovic.