TMW - I verdetti della stampa. Juve: sorpresa al top. Non solo CR7

Tempo di verdetti. Di bilanci. E' finito il campionato di Serie A 2018/2019: Juventus, poi Napoli, Atalanta, Inter. Giù Empoli, Frosinone, Chievo Verona. Quagliarella capocannoniere, nell'anno di Cristiano Ronaldo. Ma non è tutto qui: Tuttomercatoweb.com ha deciso di interpellare quattro firme per ogni piazza di Serie A per i verdetti stagionali. Chi è stato il migliore? Chi il peggiore? Chi la rivelazione? E da chi ripartire?

Il migliore

ANTONIO PAOLINO, Radio Bianconera Ronaldo. Un’esplosione di professionalità e tecnica. Mai banale e inutile. Un esempio per tutti i compagni.

ALBERTO MAURO, Il Messaggero Cristiano Ronaldo si è confermato anche in Italia e ha trascinato la Juve in Champions, a 34 anni non era scontato.

LORENZO BETTONI, Corriere di Torino Chiellini - Il migliore insieme a Cristiano Ronaldo ma la Juve riesce a segnare anche senza cristiano, senza Chiellini invece prende sempre gol.

DANIELE GALOSSO, Tuttosport Chiellini – Invecchia e, come il buon vino, invecchiando continua a migliorare: senza di lui invece la squadra peggiora, e si smarrisce nel momento cruciale della stagione.

Il peggiore

ANTONIO PAOLINO, Radio Bianconera Alex Sandro. Di brasiliano ha ben poco. Quasi sempre prevedibile e senza mordente. Una scommessa persa.

ALBERTO MAURO, Il Messaggero Douglas Costa stagione da incubo tra squalifica infortuni continui incidenti anche diplomatici fuori dal campo.

LORENZO BETTONI, Corriere di Torino Douglas Costa - Mai visto davvero all'opera. Un pò per sfortuna e un po' per colpa sua.

DANIELE GALOSSO, Tuttosport Douglas Costa – Ancor prima del dato tecnico, protagonista di una stagione da stracciare in coriandoli per predisposizione mentale e atteggiamento fuori dal campo.

La rivelazione

ANTONIO PAOLINO, Radio Bianconera Szczesny. Ereditare il ruolo di un supereroe come Buffon non sarebbe stato facile per nessuno. Una certezza quasi assoluta.

ALBERTO MAURO, Il Messaggero Kean segna con una tale continuità che sembra che la pressione gli scivoli addosso. allegri è stato bravo a gestirlo in campo, paratici dovrà esserlo altrettanto a gestire il rinnovo con Raiola.

LORENZO BETTONI, Corriere di Torino Kean - non trema mai davanti alla porta, sfrutta al massimo tutte le occasioni.

DANIELE GALOSSO, Tuttosport Emre Can – Il grande pubblico non l'ha scoperto certo oggi, ma è impressionante quante poche partite gli siano bastate per dimostrarsi fin da subito imprescindibile nello scacchiere di Allegri.

Da chi ripartire

ANTONIO PAOLINO, Radio Bianconera La Juventus ha confermato quel che pensavo: non sarei ripartito da Allegri. Questo per on creare un capro espiatorio e un alibi per tanti altri, giocatori compresi. Così ha fatto bene a ringraziarlo, per un ciclo magari migliorabile, ma comunque unico e irripetibile per molto tempo.

ALBERTO MAURO, Il Messaggero Difficile dirlo al termine di una stagione con tutti in discussione, compresi big del calibro di Pjanic e Dybala. La Juve può ripartire da Ramsey sfruttando la novità e le sue motivazioni anche per provare a rinnovarsi e cambiare modo di giocare a livello tattico.

LORENZO BETTONI, Corriere di Torino Cristiano Ronaldo - È l'uomo Champions, nella fase a eliminazione diretta ha segnato solo lui. Fin quando sarà alla Juve tutto sarà costruito intorno a lui.

DANIELE GALOSSO, Tuttosport Cancelo – Manifesto di una vocazione che a gran voce si richiede essere più europea: le diagonali difensive non saranno sempre impeccabili, ma spinge, dribbla, crossa e imposta pure.