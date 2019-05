TMW - I verdetti della stampa. Lazio: Caicedo super. Ripartire da Inzaghi

Tempo di verdetti. Di bilanci. È finito il campionato di Serie A 2018/2019: Juventus, poi Napoli, Atalanta, Inter. Giù Empoli, Frosinone, Chievo Verona. Quagliarella capocannoniere, nell'anno di Cristiano Ronaldo. Ma non è tutto qui: Tuttomercatoweb.com ha deciso di interpellare quattro firme per ogni piazza di Serie A per i verdetti stagionali. Chi è stato il migliore? Chi il peggiore? Chi la rivelazione? E da chi ripartire?

Il migliore

VALERIO CASSETTA, Il Messaggero - Francesco Acerbi. L’ex Sassuolo si è dimostrato all’altezza della situazione, non facendo rimpiangere de Vrij. Ha collezionato 50 presenze in totale tra campionato e coppe, saltando una sola partita per squalifica. In poco tempo è diventato un punto di riferimento dentro e fuori dal campo. Al suo primo anno a Roma ha già vinto un trofeo. Per costanza di rendimento e continuità vince la palma del migliore. Non a caso ha ritrovato anche la maglia della Nazionale.

DANIELE ROCCA, LaLazioSiamoNoi e Il Tempo - Lucas Leiva: ce ne fossero di calciatori come l'ex Liverpool. Da quando è arrivato a Roma, il centrocampo della Lazio è rinato. E nelle due stagioni in biancoceleste sono arrivati altrettanti trofei (Coppa Italia e Supercoppa). Un leader dello spogliatoio, il collante ideale per tenere unita tutta la squadra. Al termine della stagione il bilancio recita 36 partite giocate sulle 51 disputate dai ragazzi di Inzaghi. Un imprescindibile, peccato che in questa annata non siano arrivati gol. Ma è arrivata una cosa ben più importante: la firma sul rinnovo di contratto. La Lazio e Lucas Leiva insieme fino al 2022. Un matrimonio perfetto per il mediano brasiliano nato il 9 gennaio, lo stesso giorno della fondazione biancoceleste.

ELMAR BERGONZINI, La Gazzetta dello Sport - Difficile scegliere un nome solo, per me è stato Felipe Caicedo: per i punti che ha portato, per le gare che ha sbloccato e anche perché quando si è reso conto di meritare una maglia da titolare non ha sbattuto i pugni e creato problemi. Sia per il rendimento in campo che per il comportamento fuori dico Caicedo. E penso che sia significativo il fatto che sia un non titolare.

STEFANO FIORI, La Repubblica - Francesco Acerbi. Al di là del record straordinario di 50 gare su 51 nella Lazio, ha fatto dimenticare o almeno sbiadire il ricordo di De Vrij a livello di leader della difesa. Non era facile e poi l'olandese aveva anche qualità di impostazione migliori, però a livello difensivo non s'è sentita la sua mancanza. Leader a livello umano, è l'emblema di tutto ciò che di buono ha fatto la Lazio quest'anno.

La delusione

VALERIO CASSETTA, Il Messaggero - Adam Marusic. Il rendimento dell’esterno montenegrino non è stato in linea con quello della sua prima stagione in biancoceleste, quando aveva stupito tutti. Va detto però che la sua annata è stata condizionata da diversi infortuni, fin dal pre-campionato. Nulla da dire sotto il profilo dell’impegno, considerando che è sceso in campo anche quando non era al top della condizione. Le prestazioni però non sono state entusiasmanti. Probabilmente altri suoi compagni hanno brillato meno, ma con un numero inferiore di presenze.

DANIELE ROCCA, LaLazioSiamoNoi e Il Tempo - Fortuna Wallace: basterebbe analizzare la partita di ritorno con l'Atalanta in campionato per motivare la scelta. Non potrebbe essere altrimenti, anche considerando che nelle gerarchie di Inzaghi, la scorsa estate Wallace faceva parte del blocco dei titolari. Insieme a lui Acerbi e Radu. Peccato che con il passare dei mesi, complice anche una condizione fisica tutt'altro che accettabile, l'ex Monaco abbia iniziato a perdere posizioni: prima a favore di Luiz Felipe, poi Bastos. Addirittura Patric in alcune circostanze è riuscito a farsi preferire. In estate dovrebbe trasferirsi altrove: non farà fatica a trovare una nuova destinazione, è la fortuna di appartenere alla scuderia di Jorge Mendes.

ELMAR BERGONZINI, La Gazzetta dello Sport - Per il rendimento, se confrontato alle aspettative, direi Luis Alberto. Però Immobile, che pure si sbatte tanto, ha inciso meno e ha sbagliato di più. Dal punto di vista letterale, però, il peggiore credo sia Riza Durmisi: non è adatto al nostro campionato, semplicemente.

STEFANO FIORI, La Repubblica - Forse Wallace in assoluto, però per le potenzialità dico Marusic: mi aspettavo una stagione più convincente. La prima era andata meglio, a dire il vero nel finale è migliorato con l'arrivo di Romulo. Credo che questo faccia capire che aveva bisogno di uno sprone e anche questo è un limite.

La rivelazione

VALERIO CASSETTA, Il Messaggero - Felipe Caicedo. L’ecuadoriano da oggetto misterioso è diventato un punto di forza della squadra biancoceleste, non facendo sentire la mancanza in alcune occasioni di Ciro Immobile. Bravo a farsi trovare pronto nel momento giusto, l’attaccante ha segnato gol pesanti che spesso hanno portato alla vittoria. Nonostante l’ottimo score, il suo futuro a Formello potrebbe essere in bilico: ha attirato le attenzioni di tanti club.

DANIELE ROCCA, LaLazioSiamoNoi e Il Tempo - Joaquin Correa. Ci ha messo qualche mese a carburare, ma quando è partito non si è più fermato. Il Tucu, arrivato in estate dal Siviglia per 16 milioni di euro (+3 di bonus), ha stregato i tifosi della Lazio. E Simone Inzaghi, che nella seconda parte di stagione non ha più fatto a meno di lui. Una scelta che ha pagato eccome, soprattutto in Coppa Italia: grazie a un suo splendido gol i biancocelesti hanno eliminato il Milan in semifinale. E poi si è concesso il bis anche contro l'Atalanta; è riuscito a non far rimpiangere la cessione di Felipe Anderson.

ELMAR BERGONZINI, La Gazzetta dello Sport - Dico Bastos. Anche lui meritava più spazio, l'ho visto bene anche in partite difficili come la semifinale di Coppa Italia contro il Milan. Ha giocato diverse gare non semplici, in cui però ha fatto bene.

STEFANO FIORI, La Repubblica - Tosta. Può sembrare banale dire Caicedo: in effetti partiva da aspettative basse e invece è stato determinante. Menzione speciale per Bastos, visto il finale di stagione. Inzaghi gli ha sempre dato più fiducia: in Coppa Italia e in campionato col Milan è stato una certezza.

Da chi ripartire

VALERIO CASSETTA, Il Messaggero - Danilo Cataldi. La formazione titolare della Lazio si è dimostrata all’altezza della situazione quest’anno, soprattutto nei big match del girone di ritorno. Chiedere a Milan, Inter e Roma. Per le alternative non è stato facile trovare spazio e spesso hanno disatteso le aspettative, tranne rare eccezioni. Una di queste è Cataldi, centrocampista classe ‘94 convocato nell’ultimo stage della Nazionale dal ct Roberto Mancini. Quando è stato chiamato in causa, ha sempre fatto bene (dal gol alla Spal a quello nel derby con la Roma) e può ricoprire più ruoli.

DANIELE ROCCA, LaLazioSiamoNoi e Il Tempo - Da risolvere la querelle Inzaghi: il possibile addio del tecnico ha messo in secondo piano il calciomercato biancoceleste, anche se Tare ha già iniziato a muoversi: chiuso il colpo Bobby Adekanye, classe '99 in arrivo a parametro zero dal Liverpool, il direttore sportivo è tornato all'assalto per Wesley del Bruges. Un centravanti fisico che ha fatto bene sia nel campionato belga che in Europa, attenzione però alla concorrenza del Newcastle. Si continua a seguire Lazzari per la fascia destra, anche se la priorità al momento è l'out mancino. In uscita Caicedo, Luis Alberto e Wallace. Mentre su Milinkovic c'è il pressing della Juventus: partirà solo per un'offerta monstre.

ELMAR BERGONZINI, La Gazzetta dello Sport - Da Inzaghi, anzitutto. Non lo cambio con nessuno: tra Inzaghi e Milinkovic, per fare un esempio, rinuncerei a Milinkovic. Stesso discorso per tanti altri: Inzaghi è il vero valore aggiunto. Detto questo, ha sbagliato alcune cose, anche gravi, tra cui appunto non dare spazio a Caicedo e Bastos. Però trasmette appartenenza e sa valorizzare i giocatori: statisticamente, tantissimi giocatori hanno vissuto la loro migliore stagione con Inzaghi, e non è un caso. Riparterei da lui, ma deve cambiare qualcosina nel rapporto coi giocatori: va bene giocare coi fedelissimi, ma se stanno bene. Poi ripartirei da Strakosha: è un portiere tra i primi 4-5 in Italia. Aggiungo Immobile, che va supportato in maniera diversa. Infine, ripartirei da un mercato fatto con la convinzione che bisogna stravolgere la rosa: servono 7-8 innesti nuovi che siano titolari o titolari aggiunti come Caicedo quest'anno.

STEFANO FIORI, La Repubblica - Da Inzaghi, se c'è la massima convinzione nel progetto delle prossime stagioni. La Lazio non deve essere un ripiego, se ha la fame di questi tre anni e la convinzione di poter raggiungere qualche traguardo in più è giusto continuare. Non dipende da lui, ma anche dal mercato. E aggiungo una provocazione: riparirei dai 100 milioni, o comunque una valutazione adeguata, di Milinkovic. Nessuno lo vorrebbe vedere mai lontano dalla Lazio, sia chiaro. Ma in caso di cessione consentirebbe di rinforzare la squadra con un paio di giocatori di prospettiva.