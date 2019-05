TMW - I verdetti della stampa. Milan: Piatek convince. Delusione Higuain

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tempo di verdetti. Di bilanci. È finito il campionato di Serie A 2018/2019: Juventus, poi Napoli, Atalanta, Inter. Giù Empoli, Frosinone, Chievo Verona. Quagliarella capocannoniere, nell'anno di Cristiano Ronaldo. Ma non è tutto qui: Tuttomercatoweb.com ha deciso di interpellare quattro firme per ogni piazza di Serie A per i verdetti stagionali. Chi è stato il migliore? Chi il peggiore? Chi la rivelazione? E da chi ripartire?

Il migliore

ANTONIO VITIELLO, TMW/MilanNews/Corriere dello Sport - Piatek. Nove gol in quattro mesi al Milan, una media d’altri tempi. Un bomber così mancava da anni e non ha accusato minimamente il passaggio dal Genoa a una grande piazza. L’approccio è stato strepitoso, gol a raffica e il Milan grazie a lui ha sperato anche nel terzo posto. Dal derby in poi è calato insieme a tutta la squadra, che non ha saputo supportarlo a dovere. Resta una seconda parte di stagione molto positiva, e i numeri sono tutti dalla sua. Tra i migliori del campionato c’è anche Gigio Donnarumma, tornato il super portiere che tutti conosciamo.

MARCO FALLISI, La Gazzetta dello Sport - Piatek, con i suoi gol ha rilanciato il Milan e lo ha aiutato ad arrampicarsi sino al terzo posto prima del derby. Poi sappiamo come è finita, ma con Piatek il Milan ha risolto l'annnoso problema del centravanti.

PIETRO MAZZARA, MilanNews/Tuttosport - Gianluigi Donnarumma: se passiamo in rassegna la stagione passata e quella di quest'anno troviamo gli errori fatti nel derby e con la Samp, ma è altrettanto vero che quest'anno ha portato 8-10 punti al Milan in tante partite. Tra i giocatori di movimento, menzione speciale per Romagnoli che ha dimostrato grande continuità nella propria crescita, leader alla prima stagione da capitano.

LUCA CILLI, Sportitalia - Alessio Romagnoli, per continuità di rendimento e crescita. Ha giocato sempre molto bene, difficilmente ha sbagliato partita, ha saputo guidare il reparto e ha mostrato margini di crescita in una stagione non facile. È stato un leader della difesa che per un certo periodo è stata la migliore d'Europa.

La delusione

ANTONIO VITIELLO, TMW/MilanNews/Corriere dello Sport - Gonzalo Higuain. Il suo trasferimento al Milan è stata una farsa, già da ottobre aveva cambiato idea e cominciato a chiamare Sarri. La delusione è sotto l’aspetto umano e comportamentale, per un giocatore strapagato (9 milioni netti sul conto corrente per prenderlo dalla Juve) e che dopo due mesi aveva già la testa altrove. Pessima figura con la pantomima in Supercoppa contro la Juve quando ha finto di essere malato. Un brutto ricordo.

MARCO FALLISI, La Gazzetta dello Sport - Higuain, l'altra faccia della medaglia. È partito bene, ma non vi ha dato seguito. Poi segnalo Calhanoglu, la cui seconda stagione non è stata all'altezza delle aspettative. E Suso: da lui ci si aspettava di più, si è svegliato troppo tardi.

PIETRO MAZZARA, MilanNews/Tuttosport - Higuain, senza dubbi. È arrivato senza grandi motivazioni e dopo sei mesi, appena ha potuto, se n'è andato e ha mollato la baracca per andare dal suo mentore Sarri. Per un giocatore che avrebbe dovuto guadagnare 9,5 milioni all'anno sono stati dei mesi difficili, dopo la Juve ha fatto una fatica bestiale.

LUCA CILLI, Sportitalia - Hakan Calhanoglu, è stato troppo discontinuo. Non è mai stato costante nelle prestazioni, quando gli si chiedeva qualcosa in più non ha inciso. Ha sempre goduto della fiducia di Gattuso, ma nonostante tutto non è riuscito a rendere al meglio. Ci si aspettava di più.

La rivelazione

ANTONIO VITIELLO, TMW/MilanNews/Corriere dello Sport - Bakayoko. L’analisi riguarda solo l’aspetto tecnico, e non le vicende extracampo dove ha avuto qualche brutto scivolone. È stata una rivelazione perché da novembre in poi, quando ha preso il posto di Biglia in regia, ha sempre giocato bene ed è stato uno dei migliori della rosa, con prestazioni sontuose. Bravo nel recuperare palloni e del permettere al Milan di ripartire, si è fatto notare per aver vinto tanti contrasti in mediana, e per aver dato equilibrio ai rossoneri. L’unico gol l’ha segnato nel derby.

MARCO FALLISI, La Gazzetta dello Sport - Bakayoko, è stata una scommessa vinta dal punto di vista tecnico. Purtroppo il Milan non potrò tenerlo. Aggiungo Paquetà, siè ambientato subito e ha riempito il vuoto lasciato da Bonaventura.

PIETRO MAZZARA, MilanNews/Tuttosport - Bakayoko, per il progressivo aumento delle sue prestazioni e per quanto è diventato importante e centrale nel Milan. Sembrava un corpo estraneo, poi da novembre in poi è diventato devastante, complice l'infortunio di Biglia. Un giocatore del genere, a quelle cifre, è difficile da trovare.

LUCA CILLI, Sportitalia - Krzysztof Piatek. Nell'ultimo periodo non ha segnato con la continuità dell'inizio, ma ha avuto un impatto devastante dal suo arrivo al Milan. Non mi aspettavo che potesse incidere subito, arrivando dal Genoa.

Da chi ripartire

ANTONIO VITIELLO, TMW/MilanNews/Corriere dello Sport - Andranno via sicuramente i 5 giocatori a scadenza di contratto. Abate, Montolivo, Zapata, Mauri e Bertolacci, anche per un processo di svecchiamento che vuole fare il club. Arriveranno elementi giovani, seguendo dunque la filosofia della nuova proprietà americana. Difficilmente sarà riscattato Bakayoko, mentre uno o due top della rosa potrebbero essere sacrificati per creare plusvalenza e cominciare ad abbassare il rosso in bilancio di oltre 100 milioni di euro. Mi aspetto almeno 3 acquisti a centrocampo e un in difesa, mentre serve un esterno rapido. Lo stesso profilo che il Milan già cercava a gennaio. Attenzione alle offerte per Donnarumma, Calhanolgu, Kessie e Suso, coloro che potrebbero essere sacrificati.

MARCO FALLISI, La Gazzetta dello Sport - Mi aspetto un mercato all'insegna dei cambiamenti, Gazidis è stato chiaro ed è questo il motivo per cui Leonardo e Gattuso hanno lasciato. Mi aspetto qualche novità, poi ovviamente bisognerebbe partire dalle certezze: Donnarumma, Romagnoli, Piatek. Ma non va dimenticato che tra questi potrebbe esservi qualcuno destinato a partire per ragioni di bilancio.

PIETRO MAZZARA, MilanNews/Tuttosport - Da un direttore sportivo che possa sposare appieno, assieme all'allenatore che verrà scelto, la filosofia del Milan: una squadra under 25. Servirà qualcuno in grado di scovare giocatori e un allenatore che sappia valorizzarli, ma anche essere un maestro di calcio in una squadra che ha bisogno di uno scossone dopo l'addio di Gattuso.

LUCA CILLI, Sportitalia - Al Milan servono quei giocatori che ha indicato Gattuso e che voleva portare in rossonero lo stesso Leonardo, prima delle dimissioni rassegnate dai due. Servono uomini pronti per puntare a un campionato importante, a lottare fino alla fine e possibilmente raggiungere la Champions League. Serve quella personalità che in stagione, in certi frangenti, è mancata.