TMW - I verdetti della stampa. Napoli: Koulibaly top. Che delusione Verdi

Tempo di verdetti. Di bilanci. E' finito il campionato di Serie A 2018/2019: Juventus, poi Napoli, Atalanta, Inter. Giù Empoli, Frosinone, Chievo Verona. Quagliarella capocannoniere, nell'anno di Cristiano Ronaldo. Ma non è tutto qui: Tuttomercatoweb.com ha deciso di interpellare quattro firme per ogni piazza di Serie A per i verdetti stagionali. Chi è stato il migliore? Chi il peggiore? Chi la rivelazione? E da chi ripartire?

Il migliore

ANTONIO GAITO, TuttoNapoli - Kalidou Koulibaly. Inevitabile la menzione per il difensore azzurro che s'è confermato a livelli straordinari in una stagione di cambiamenti e che non era così scontata. Ha confermato tutte le sue doti anche al di fuori della linea difensiva di Sarri ed in una squadra con un gioco più verticale e quindi più lunga ed esposta a ripartenze.

CIRO TROISE, Corriere del Mezzogiorno - Kalidou Koulibaly, con Dries Mertens poco dietro. Però Kalidou è stato straripante, dominante: è arrivato con Benitez, con Sarri si è consacrato e con Ancelotti si è presentato al mondo. Con la stagione che ha fatto ha dimostrato di valere gli oltre 100 milioni proposti per lui dal Manchester United. E' di altro livello, non manca mai nelle occasioni importanti, anche in Europa ha sempre spiccato.

SILVER MELE, Canale 8 - Kalidou Koulibaly. E' un giocatore di valore assoluto, un top player. Poi Dries Mertens, che rappresenta la bontà del mercato fatto da Rafa Benitez: l'inteliatura arriva da lì. In base alle potenzialità che ha il Napoli, l'identikit dei colpi per il futuro saranno i Fabian Ruiz o gli Alex Meret e non sarà facile. La società è da quattro anni consecutivi in Champions diretta ma si pretende la vittoria ed è la causa di questa rottura del rapporto tra società e una parte del tifo. Mazzarri, Benitez, Sarri, nell'immaginario collettivo erano dalla parte delle curve. Ancelotti no: coerentemente ha spiegato le potenzialità della piazza. Agli occhi del 'tifoso' diventa complice.

GIANLUCA MONTI, Gazzetta dello Sport - Kalidou Koulibaly. Ha reso benissimo anche quando è mancato Albiol, è diventato il punto di riferimento della difesa della squadra, in Italia e in Europa, attirando pure attenzioni delle migliori società.

Il peggiore

ANTONIO GAITO, TuttoNapoli - Simone Verdi. Gli infortuni l'hanno fermato continuamente, ma questo è un attenuante fino ad un certo punto. Al di là di qualche fiammata il suo contributo non è stato all'altezza dei 25mln estivi e del lungo corteggiamento.

CIRO TROISE, Corriere del Mezzogiorno - Simone Verdi. Mi aspettavo tanto, anche in relazione ai venticinque milioni spesi. A gennaio è stato un rimpianto per tutta la città, era il 'Ciccio Romano' che non è arrivato. Preso sei mesi dopo, anche causa infortuni, non ha però inciso. Di lui ci ricordiamo la gara di Torino a settembre e poco altro.

SILVER MELE, Canale 8 - Simone Verdi. Anche qui, però, è una situazione particolare: il Napoli lo ha pagato 25 milioni senza riuscire a valorizzarlo. E' indubbiamente una delusione, penalizzato sia dai problemi fisici che dal 4-4-2 di Ancelotti.

GIANLUCA MONTI, Gazzetta dello Sport - Simone Verdi. Rispetto alle aspettative è stato il peggiore: doveva arrivare lo scorso gennaio, è arrivato in estate. Ha qualità che si sono viste solo in un paio di partite.

La rivelazione

ANTONIO GAITO, TuttoNapoli - Fabian Ruiz. L'adattamento immediato al calcio italiano ha sorpreso un po' tutti. Falso esterno nel 4-4-2 su entrambe le corsie, poi addirittura il posto di Hamsik in mezzo al campo studiando da regista e la chiamata della nazionale. 30mln per strapparlo al Betis ed alla numerosa concorrenza che ora sembrano decisamente pochi.

CIRO TROISE, Corriere del Mezzogiorno - Fabian Ruiz. Obiettivamente negli ultimi due mesi ha avuto un calo ma da agosto a fine marzo ha fatto vedere cose di grande livello. Ha accusato la partenza di Hamsik, che in mezzo era un riferimento per tutti. Fa parte della squadra 'Champions': parliamo di uno dei titolarissimi nella competizione dove il Napoli ha fatto meglio in stagione.

SILVER MELE, Canale 8 - Fabian Ruiz e Amin Younes. Solo e soltanto loro, però. Eppure Ancelotti li ha provati tutti. Younes mi ha davvero stupito: viene da un'ottima scuola, dall'Ajax, e può essere confermato ad alti livelli.

GIANLUCA MONTI, Gazzetta dello Sport - Fabian Ruiz. Fin quando non è stato colpito dall'influenza suina, è stato uno dei migliori a livello assoluto. E' stato pagato, sì, ma si è adattato a ruoli diversi dal suo naturale con grande qualità.

Da chi ripartire

ANTONIO GAITO, TuttoNapoli - Il Napoli riparte da Piotr Zielinski. Inamovibile per Ancelotti che, soprattutto nella prima parte della stagione, l'ha portata alla consacrazione, sia da esterno stringendo verso il centro che da centrale nella seconda parte. Nel calo generale degli ultimi mesi s'è preso anche maggiori responsabilità. Poi Alex Meret. Portiere del futuro e predestinato per molti, ma sorprendentemente anche già ad alto livello nell'immediato. Con Fabian è tra le rivelazioni della stagione: una volta rientrato dall'infortunio, ha mostrato subito le sue qualità risultando spesso determinante. Chiudo con Arkadiusz Milik. Difficile considerarlo una rivelazione visto il biglietto da visita prima del suo arrivo ed i due anni già in azzurro, ma alla prima vera stagione senza infortuni ha superato i 20 gol in stagione nonostante dei cali fisiologici ed i minuti divisi con Mertens. Si ripartirà da lui, provando a capire quali siano i margini di crescita.

CIRO TROISE, Corriere del Mezzogiorno - Dalle cose buone emerse in questa stagione: Mertens trascinatore a trentadue anni. Da Koulibaly. Dalla nuova vita che può intraprendere Insigne. E poi da qualche giovane che deve diventare grande: Fabian, Zielinski, che devono diventare trascinatore.

SILVER MELE, Canale 8 - Servirebbero conferme importanti, Callejon, Mertens, Insigne e pure Koulibaly. Magari potrebbe essere sacrificato Allan: De Laurentiis o fa la plusvalenza o non spende soldi pesanti sul mercato. E' vero che ci sono tesoretti ma serve una cessione pesante per fare mercato importante.

GIANLUCA MONTI, Gazzetta dello Sport - Da Dries Mertens. Perché è l'emblema del cambio del sistema di gioco, sa fare anche la seconda punta. Ha fatto l'esterno, la seconda punta, ha sempre l'atteggiamento giusto. E' un esempio, è legato alla piazza, meglio degli altri unisce la città. Tutti sono con lui, si riparte da Mertens.