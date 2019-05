TMW - I verdetti della stampa. Parma: i top dal mercato. Bastoni sorpresa

Fonte: ha collaborato Simone Lorini

Tempo di verdetti. Di bilanci. E' finito il campionato di Serie A 2018/2019: Juventus, poi Napoli, Atalanta, Inter. Giù Empoli, Frosinone, Chievo Verona. Quagliarella capocannoniere, nell'anno di Cristiano Ronaldo. Ma non è tutto qui: Tuttomercatoweb.com ha deciso di interpellare quattro firme per ogni piazza di Serie A per i verdetti stagionali. Chi è stato il migliore? Chi il peggiore? Chi la rivelazione? E da chi ripartire?

Il migliore

ANTONIO BOELLIS, Tuttosport - Gervinho. E' quello che ha fatto la differenza, è quello attorno al quale D'Aversa ha costruito la squadra attorno, difesa e contropiede. Lui ha risposto alla grande, è stato ben gestito sia a livello tecnico che fisico.

SANDRO PIOVANI, Gazzetta di Parma - Roberto Inglese. Da solo ha garantito lo sviluppo offensivo del Parma, è riuscito a tenere alta una squadra, favorendo Gervinho e gli altri.

VITO AULENTI, ParmaLive.com - Gervinho: c'era tanto scetticismo circa il suo ritorno in Italia dopo la non indimenticabile parentesi cinese. E invece la freccia ivoriana ha fatto ricredere tutti, dimostrando di essere addirittura migliorato rispetto ai tempi di Roma, soprattutto sotto porta. Menzione d'onore anche per l'intramontabile Bruno Alves, leader indiscusso della formazione ducale.

CARLO CHIESA, TV Parma - Gervinho e Roberto Inglese. Se la giocano loro due, se devo sceglierne uno dico il primo: è stato il migliore perché dopo la Cina è riuscito a sorprendere tutti, andando anche in doppia cifra.

Il peggiore

ANTONIO BOELLIS, Tuttosport - Fabio Ceravolo. Ha giocato poco e nelle occasioni in cui lo ha fatto, vuoi per problemi fisici, vuoi per mancanza di condizione, non ha mai reso per quello che avrebbe potuto. Era una seconda chance in Serie A che non ha raccolto.

SANDRO PIOVANI, Gazzetta di Parma - Fabio Ceravolo. Al di là delle difficoltà ad adattarsi al campionato di Serie A, è stato sfortunato quando è stato chiamato in causa: non era in perfette condizioni fisiche.

VITO AULENTI, ParmaLive.com - Jonathan Biabiany: la generosità non è mai mancata all'esterno offensivo francese, il quale, con grande spirito di sacrificio, si è adattato in più ruoli, confermando tutta la sua duttilità. Il suo apporto in zona gol, tuttavia, è stato totalmente nullo: un dato non proprio esaltante, soprattutto se di ruolo fai l'attaccante.

CARLO CHIESA, TV Parma - Leo Stulac. Mi aspettavo qualcosa di più, dopo la stagione di Venezia e questo dimostra che il gap tra B e A è sempre elevato.

La rivelazione

ANTONIO BOELLIS, Tuttosport - Riccardo Gagliolo. A inizio anno nessuno avrebbe forse mai scommesso un euro, ha dimostrato di essere un difensore assolutamente da Serie A.

SANDRO PIOVANI, Gazzetta di Parma - Alessandro Bastoni. Si è conquistato il posto in squadra, un posto in Under 21, nello stage con Mancini. E' lui il nome rivelazione della stagione del Parma.

VITO AULENTI, ParmaLive.com - Alessandro Bastoni: la carta d'identità dice 20, ma il difensore di proprietà dell'Inter, alla sua prima vera esperienza in massima serie, ha dimostrato una personalità da veterano, seppur con qualche piccolo peccato di gioventù commesso nell'arco della stagione. Una piacevole sorpresa sono stati però anche i vari Barillà, Scozzarella, Gagliolo e Iacoponi, i quali, dopo tanta gavetta nelle serie inferiori, hanno dato prova di poter dire la loro anche in A.

CARLO CHIESA, TV Parma - Antonio Barillà: non ti aspetti mai che uno non titolare in B, diventi titolare in A con questi risultati. Dimostra, da solo, il cambio di atteggiamento della squadra, anche a livello tattico.

Da chi ripartire

ANTONIO BOELLIS, Tuttosport - Il gruppo dei vecchi: Bruno Alves, Gervinho, da Luigi Sepe che dovrebbe essere riscattato, poi Riccardo Gagliolo. Dubito che Roberto Inglese venga riscattato, ha cifre troppo proibitive per confermarlo dal Napoli. Poi Juraj Kucka, l'altro è Matteo Scozzarella che ha dimostrato di poterci stare benissimo in Serie A.

SANDRO PIOVANI, Gazzetta di Parma - Certamente da D'Aversa, che è il deus ex machina di questo Parma. E' l'equilibratore di questo Parma, vale di più in percentuale di un normale allenatore. A livello di rosa certamente da un pilastro come Bruno Alves.

VITO AULENTI, ParmaLive.com - Luigi Sepe, Bruno Alves, Juraj Kucka e Gervinho sono senza dubbio i quattro uomini chiave da confermare a tutti i costi. Un discorso diverso va fatto per Roberto Inglese, attaccante il cui futuro determinerà gran parte del mercato gialloblu. In particolare, il dilemma del club emiliano è il seguente: riscattare il centravanti dal Napoli a cifre importanti rischiando però di immobilizzare la propria campagna acquisti oppure rinunciare a malincuore al giocatore per non disperdere il budget in un colpo solo?

CARLO CHIESA, Tv Parma - Bruno Alves, Juraj Kucka e Gervinho. L'ossatura è questa, se Luigi Sepe dovesse tornare al Napoli dove è di proprietà. Tanti sono in prestito e i tre big di proprietà da cui ripartire sono loro.