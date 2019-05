TMW - I verdetti della stampa. Roma: El Shaarawy MVP. Pastore bocciato

© foto di Federico Gaetano

Tempo di verdetti. Di bilanci. È finito il campionato di Serie A 2018/2019: Juventus, poi Napoli, Atalanta, Inter. Giù Empoli, Frosinone, Chievo Verona. Quagliarella capocannoniere, nell'anno di Cristiano Ronaldo. Ma non è tutto qui: Tuttomercatoweb.com ha deciso di interpellare quattro firme per ogni piazza di Serie A per i verdetti stagionali. Chi è stato il migliore? Chi il peggiore? Chi la rivelazione? E da chi ripartire?

Il migliore

ANDREA PUGLIESE, La Gazzetta dello Sport - El Shaarawy, perché Zaniolo ha fatto una partenza super ma ha finito con le ruote sgonfie e perché il Faraone ha chiuso con 11 gol e 7 assist la sua stagione. Senza le sue reti, chissà dove sarebbe finita la Roma, in una stagione in cui gli altri attaccanti hanno segnato tutti pochissimo.

GIOVANNI PARISI, Centro Suono Sport - Dico Stephan El Shaarawy: ha avuto continuità realizzativa e di prestazioni, è stato senza dubbio il migliore nella stagione dei giallorossi.

ROBERTO MAIDA, Corriere dello Sport - El Shaarawy. Per il primo anno in carriera, almeno in quella alla Roma, ha dimostrato, oltre a garantire un buon quantitativo di gol e assist, una continuità che gli era mancata negli anni precedenti. Senza l'infortunio avrebbe migliorato ancora i suoi numeri.

ALESSANDRO CARDUCCI, VoceGiallorossa - Stephan El Shaarawy. Con 11 gol all’attivo e una media di 2,5 passaggi chiave a partita, è stata indubbiamente la sua migliore stagione nella Roma. Ha segnato di più solo nell’anno d’oro al Milan (stagione 2012/13), quando siglò 19 gol tra campionato e coppe. Il Faraone ha trovato quella continuità agognata e tanto desiderata in questi anni, ma mai realmente trovata. A 26 anni è arrivata la piena maturazione calcistica.

La delusione

ANDREA PUGLIESE, La Gazzetta dello Sport - Pastore, perché, se è vero che l'esperimento di fargli fare la mezzala è apparso da subito un'utopia, è altrettanto vero che da uno con la sua classe ci si aspettava molto di più. Probabilmente hanno pesato i tanti infortuni ai polpacci. Ma anche questo si sapeva, visti i precedenti vissuti a Parigi

GIOVANNI PARISI, Centro Suono Sport - Pastore. Poteva e doveva portare alla Roma quella qualità tecnica che mancava, ma i problemi fisici e psicologici ne hanno limitato fortemente le prestazioni.

ROBERTO MAIDA, Corriere dello Sport - Dzeko, perché per le potenzialità e l'importanza che aveva nella squadra il suo fallimento è corrisposto a quello della Roma che non ha centrato l'obiettivo Champions. E anche nella competizione, a Porto, i suoi errori hanno pesato.

ALESSANDRO CARDUCCI, VoceGiallorossa - C’è l’imbarazzo della scelta. Tanti i giocatori ad aver deluso. Nzonzi ha l’attenuante di essere venuto da un altro campionato e di aver giocato molte volte da interno nel 4-2-3-1. Fazio però è da anni a Roma e ha sempre giocato nel suo ruolo. Ha disputato il mondiale ma non è un motivo sufficiente per la stagione negativa (per usare un eufemismo) giocata dall’argentino. Imbattibile sulle palle alte, l’ex Tottenham ha però sul groppone molti gol subìti dalla Roma: non è stato nemmeno il lontano parente del Comandante che aveva infiammato il tifoso romanista negli scorsi anni.

La rivelazione

ANDREA PUGLIESE, La Gazzetta dello Sport - Beh, direi sicuramente Zaniolo. Non potrebbe che essere lui. Per quello che ha fatto nella prima parte di stagione, per la personalità con cui ha affrontato le pressioni di Roma e perché ha fatto una stagione complessivamente buona non giocando quasi mai nel suo ruolo naturale, quello di mezzala.

GIOVANNI PARISI, Centro Suono Sport - Zaniolo. Normale il calo nella parte finale di stagione, ma è stato comunque uno dei più positivi nella travagliata stagione giallorossa. Arrivato da perfetto sconosciuto, ha risposto da subito presente entrando con grande personalità sin dall'esordio al Bernabeu nonostante la giovanissima età.

ROBERTO MAIDA, Corriere dello Sport - È facile e inevitabile dire Zaniolo. Segnalo però che ha avuto una flessione importante ancora prima che arrivasse Ranieri. È come se si fosse spento dopo la doppietta al Porto in Champions.

ALESSANDRO CARDUCCI, VoceGiallorossa - “Zaniolo, chi era costui?” si è chiesto il tifoso della Roma al momento del suo arrivo a Roma. Tra la delusione per la partenza di Nainggolan e l’incognita per un ragazzo sconosciuto, Zaniolo è stato accolto con estremo scetticismo. L’esordio al Bernabeu ha stupito tutti ed è nata lì la favola del giovane centrocampista, impiegato ovunque nella Roma, dal ruolo di mezzala a quello di trequartista per finire all’esterno destro.

Da chi ripartire

ANDREA PUGLIESE, La Gazzetta dello Sport - Da Francesco Totti in primis. Perché in questo momento qui, con il barometro della popolarità della dirigenza giallorossa ai minimi termini, Totti è l'unico volano che può ricreare un minimo di entusiasmo intorno alla Roma. Lui come simbolo d'amore e lui come uomo di campo. Va nominato direttore tecnico e gli vanno date in mano le vicende della squadra. Forse come lui nella Roma gli occhi d'oro li ha solo uno come Bruno Conti, che ha scoperto tutti i talenti degli ultimi venti anni usciti dal vivaio giallorosso.

GIOVANNI PARISI, Centro Suono Sport - Pellegrini e Florenzi per la pesantissima eredità che De Rossi ha lasciato loro. Devono dimostrare di essere il presente e futuro della Roma, anche a livello di personalità oltre che a livello tecnico.

ROBERTO MAIDA, Corriere dello Sport - Sicuramente dal blocco italiano: Cristante, Pellegrini, Zaniolo, El Shaarawy, Florenzi. Questa è la spina dorsale che deve avere la nuova squadra. E soprattutto la società deve rinnovare il contratto a El Shaarawy.

ALESSANDRO CARDUCCI, VoceGiallorossa - Con un direttore sportivo nuovo e un allenatore nuovo, la Roma si appresta all’ennesima rivoluzione. I giallorossi avranno il compito di svecchiare la rosa (leggasi ridurre il monte ingaggi), compito iniziando mettendo alla porta Daniele De Rossi, cercando però di costruire una squadra in grado di tornare in Champions. In partenza Dzeko, Schick, Pastore, Kolarov, Marcano Olsen, Karsdorp. Da non escludere a priori nemmeno quelle di Manolas e Zaniolo mentre Nzonzi, complice un cartellino pagato oltre 26 milioni, sarà difficile da piazzare senza cederlo in prestito.