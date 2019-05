TMW - I verdetti della stampa. Samp: Quaglia su tutti. Ekdal sorprende

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tempo di verdetti. Di bilanci. È finito il campionato di Serie A 2018/2019: Juventus, poi Napoli, Atalanta, Inter. Giù Empoli, Frosinone, Chievo Verona. Quagliarella capocannoniere, nell'anno di Cristiano Ronaldo. Ma non è tutto qui: Tuttomercatoweb.com ha deciso di interpellare quattro firme per ogni piazza di Serie A per i verdetti stagionali. Chi è stato il migliore? Chi il peggiore? Chi la rivelazione? E da chi ripartire?

Il migliore

DARIO FRECCERO, Il Secolo XIX - Obbligatoriamente Quagliarella, 26 gol a 36 anni, titolo di capocannoniere della serie A ma anche quinto per assist vincenti (8), da solo ha fatto il 50% dei gol blucerchiati. Cosa chiedergli di piu?

DIEGO ANELLI, SampdoriaNews - Fin troppo scontato ma inevitabile. Fabio Quagliarella. La scorsa estate molti sostenevano: "Non farà più i goal di questa stagione". Azzeccato solo in parte, ne ha fatti molti di più... Esempio di classe, professionalità, leadership e attaccamento alla maglia.

MAURIZIO MICHIELI, Primocanale - Fabio Quagliarella, credo che nessuno si sarebbe immaginato che a 36 anni diventasse capocannoniere, nella stagione in cui è arrivato in Italia Cristiano Ronaldo.

MATTEO ROVERE, Radio Babboleo - Quagliarella, facile ma anche inevitabile. Alla sua età, 26 gol sono un bottino incredibile.

La delusione

DARIO FRECCERO, Il Secolo XIX - Gabbiadini. Tornato in pompa magna dalla Premier, pagato 12 milioni, ci si aspettava molto da lui e finora ha decisamente deluso per i pochi gol (4) ma soprattutto per lo scarso contributo e la poca grinta.

DIEGO ANELLI, SampdoriaNews - Manolo Gabbiadini. Poteva essere citato qualcun altro, non si può però nascondere la delusione per il suo rendimento al di sotto delle aspettative visto l'enorme potenziale tecnico. Avulso dal gioco e senza la giusta cattiveria.

MAURIZIO MICHIELI, Primocanale - Ferrero. Penso che, in una stagione ottima, il presidente l'abbia rovinata quando, nel pieno della stagione, disse che era stato Giampaolo a fargli vendere Zapata, mentre in un'intervista lo stesso giocatore aveva detto di avere un ottimo rapporto col tecnico. E poi penso anche all'inchiesta a suo carico dalla Procura di Roma per distrazione di fondi dalla Samp alle sue aziende. Non do un giudizio ovviamente, anche perché l'inchiesta è in corso, ma è stata una stagione pesante, caratterizzata da scivoloni pesanti e conclusa dall'invito dei tifosi ad andarsene.

MATTEO ROVERE, Radio Babboleo - Tonelli, non è stato gestito bene dalla società quindi non ha tutte le colpe in prima persona. Però ha giocato al di sotto delle aspettativa. è tornato quello di Napoli e doveva andare via, per lui e per tutti.

La rivelazione

DARIO FRECCERO, Il Secolo XIX - Audero, portiere giovanissimo che ha dimostrato gia personalità e grande freddezza. Come tutti ha fatto qualche errore ma globalmente mostrato un potenziale molto importante nel suo ruolo.

DIEGO ANELLI, SampdoriaNews - Il grosso vuoto lasciato dalla partenza di Torreira è stata colmato da Ekdal. Giocatore poco pubblicizzato, operazione a basso costo, rendimento altissimo, affidabile, concreto, mai domo. La bussola.

MAURIZIO MICHIELI, Primocanale - Albin Ekdal, perché ha dovuto raccogliere l'eredità pesante e difficile di Torreira. In Italia aveva indubbiamente fatto bene ma in squadre come Siena o Cagliari; in più era reduce dalla retrocessione con l'Amburgo e invece ha fatto una grandissima stagione, non ha fatto rimpiangere Torreira.

MATTEO ROVERE, Radio Babboleo - Sono indeciso tra Audero ed Ekdal, dico il centrocampista. È arrivato in sordina, doveva sostituire Torreira e non sembrava un regista di ruolo: è stato bravo Giampaolo ad adattarlo, o magari lo è sempre stato. In ogni caso il tecnico lo ha fatto ambientare bene abbastanza presto e lo svedese è stato una piacevole sorpresa.

Da chi ripartire

DARIO FRECCERO, Il Secolo XIX - Dal giovane Ronaldo Vieira, giovane regista inglese che quest'anno si è solo ambientato facendo panchina alle spalle di Ekdal ma le poche volte visto in campo ha dimostrato talento e personalità. Il futuro è suo.

DIEGO ANELLI, SampdoriaNews - Se resta questa proprietà e quindi la strategia societaria non cambia, Giampaolo ha già dimostrato di riuscire sempre a rimodellare la squadra nonostante le varie cessioni. Colley e Vieira le potenziali plusvalenze future.

MAURIZIO MICHIELI, Primocanale - Da Gianluca Vialli, cioè da una nuova proprietà e da una figura come Vialli capace di mettere insieme i cocci: non di una squadra che è sicuramente valida e sta occupando la posizione che la Samp può occupare in questo calcio, però serve una figura che ridia dignità, orgoglio e magari anche entusiasmo.

MATTEO ROVERE, Radio Babboleo - È difficile, nel senso che la prima cosa da fare è prendere un direttore generale, ci vuole un'altra struttura societaria. Da lì puoi dare certe garanzie. A livello di giocatori, direi Andersen; e poi per carità, Giampaolo. Però dipende dall'impostazione: non ha senso se rimane con quella di quest'anno. Secondo me ci vuole una struttura societaria più solida e un cambio di rotta.