tmw I verdetti della stampa. Sampdoria, Thorsby e Augello le note liete: ripartire da Ranieri

Va in archivio la stagione della Sampdoria. I blucerchiati, protagonisti di un campionato molto difficile, sono riusciti a condurre la barca in porto conquistando una salvezza con ben quattro turni di anticipo dopo una serie di risultati importanti nel post-lockdown. Tuttomercatoweb.com ha deciso di interpellare le firme per ogni piazza di Serie A per i verdetti stagionali. Chi è stato il migliore? Chi il peggiore? Chi la rivelazione? E da chi ripartire?

Il migliore

ANDREA PIRAS, TuttoMercatoWeb.com - Il periodo post lockdown ha visto in Tommaso Augello e Federico Bonazzoli due protagonisti ma per la continuità mostrata nel corso della stagione Karol Linetty va annoverato fra le note liete della stagione. Combattente in mezzo al campo si è adattato anche a svolgere il ruolo di esterno di fascia dimostrando duttilità al servizio della squadra.

DANILO SANGUINETI, La Stampa-Savona - Morten Thorsby. Mi scuso con gli eccellenti Ramirez e Linetty ma “l”underdog” norvegese, che per tre mesi è stato silente in panchina, appena ha avuto l’occasione si è gettato sul pallone, ha cominciato a divorare chilometri e fili di erba come se fossero aringhe dei suoi fiordi. Costante nella generosità, ubiquo nella duttilità tattica, emblema di una rosa che aveva petali molto belli ma che rischiavano di appassire perché affidati a un giardiniere maldestro. In più è anche uno impegnato ed intelligente, si leggano i suoi post prima e dopo il Covid (lo ha avuto anche lui) per comprendere.

DIEGO ANELLI, Sampdorianews.net - Manolo Gabbiadini. Spesso e volentieri criticato in passato per un presunto atteggiamento di scarsa determinazione e un feeling realizzativo a corrente alternata, nell'annata più difficile va in doppia cifra, collezionando goal pesantissimi da tre punti, vitali per la salvezza. Si carica la squadra sulle spalle in vari momenti della stagione, lotta, corre, si incavola e sorride, facendo zittire i detrattori. Vanta uno dei migliori sinistri in circolazione, ha inciso e determinato, non soltanto in virtù dei mezzi tecnici, ha fatto la differenza credendo su ogni pallone, migliorandosi e migliorando la Sampdoria.

La delusione

ANDREA PIRAS, TuttoMercatoWeb.com - Confermato fra i pali dopo la scorsa buona stagione, Emil Audero non ha confermato le aspettative. Prestazioni altalenanti per l'estremo difensore blucerchiato che non è partito malissimo ma nel finale di stagione ha commesso qualche errore che sarebbe potuto costare caro ai fini della salvezza. A Udine un'uscita non perfetta è stata salvata dal VAR così come nel derby mentre con la Juventus, con la Serie A già in tasca, una sua incertezza è valsa il gol del 2-0.

DANILO SANGUINETI, la Stampa-Savona - Il ruolo del portiere non è facile per definizione, se poi sei quello che è costato di più tra i giocatori in rosa, è scontato che finirai sotto tiro al primo sbaglio. Emil Audero ha disputato una stagione in diminuendo, e le folate velenose alle sue spalle, ad onta di quanto ha dichiarato, lo hanno se non infastidito, danneggiato. Meno sicuro degli anni precedenti, con l’evidente tallone d’achille delle uscite. Il “Talk!” urlatogli da Colley a Udine riassume alla perfezione le incomprensioni con i compagni di reparto, lacuna che per un portiere è spesso fatale.

DIEGO ANELLI, Sampdorianews.net - Emil Audero. Sono molti gli elementi che hanno fornito un rendimento inferiore alle aspettative, tra chi ha deluso maggiormente si può inserire l'ex Venezia. Soprattutto quando giochi per obiettivi vitali come la salvezza, occorre un estremo difensore che porti a casa punti, o almeno limiti i danni. Incolpevole nella parte iniziale della stagione quando la porta era un bersaglio da ogni posizione, non ha trasmesso sicurezza all'intero reparto, collezionando numerose incertezze in uscita e talvolta una scarsa reattività tra i pali. Nel post lockdown pare trasformato in positivo e l'intera squadra ne beneficia, nelle ultime gare ricasca in errori passati, il Var (vedi Udine e derby) e la salvezza già acquisita (vedi Juventus) si sono rivelate ancore alle quali aggrapparsi.

La rivelazione

ANDREA PIRAS, TuttoMercatoWeb.com - Arrivato forse tardi - a 26 anni - in Serie A, Tommaso Augello ha saputo aspettare il proprio momento per poi non lasciare mai più il posto. Nella prima parte di stagione ha lavorato in silenzio aspettando il proprio momento per poi soffiare il posto a Nicola Murru. Esterno con gamba e qualità ha saputo confermare le ottime prestazioni di La Spezia nella passata stagione.

DANILO SANGUINETI, la Stampa-Savona - Federico Bonazzoli ha deciso di impazzire. Uno di quelli ai quali la sosta per Covid ha fatto molto bene, è rientrato con quelle certezze che da mesi se non anni inseguiva. Ha provato, ha osato e gli è andata sempre meglio. Spartisce il titolo con Tommaso Augello, la prova vivente che la serie B può essere una miniera di tesori, scavabile a poco prezzo a patto che si abbiano gli attrezzi (leggi diesse e scout) giusti.

DIEGO ANELLI, Sampdorianews.net - Morten Thorsby. Con Di Francesco non aveva visto il campo, durante la gestione Ranieri è diventato un elemento imprescindibile fin dalla gara di Ferrara. Ha impersonificato da subito lo spirito che la Sampdoria avrebbe dovuto acquisire al più presto per uscire indenne da una stagione maledetta e raggiungere l'obiettivo salvezza. Corre come un maratoneta, insegue ogni avversario, è un jolly a tutto a campo, ovunque venga messo dà tutto, con le sue caratteristiche e i propri limiti. Valore aggiunto a parametro zero.

Da chi ripartire

ANDREA PIRAS, TuttoMercatoWeb.com - Scontato dire da mister Claudio Ranieri. Allenatore-gentiluomo, Sir Claudio ha saputo raddrizzare la barra della barca blucerchiata conducendola nelle acque sicure della zona salvezza. Poche mosse ma semplici e soprattutto efficaci: prima registrare la difesa pensando solo ai punti, poi ha saputo dare quella tranquillità in un momento difficile come quello legato allo stop per la pandemia portando la squadra ad una salvezza anticipata, insperata al momento del suo arrivo a Genova. Dilly-ding, dillo-dong. La campana è suonata anche a Genova.

DANILO SANGUINETI, La Stampa-Savona - Da quel 68enne gentiluomo, di sterminata sapienza calcistica e di ammirevole bonomia farcita di un umorismo anglo-capitolino che gli consente di uscire indenne da ogni trappola dialettica. Claudio Ranieri ha preso una squadra lanciata verso la B e l'ha salvata alla quintultima giornata. Alzi la mano chi lo credeva possibile.

DIEGO ANELLI, Sampdorianews.net - Tommaso Augello. Nel post lockdown può essere considerato senza dubbio la nota più lieta, ha già fornito interessanti garanzie in copertura e spinta, denotando personalità, dinamismo ed efficacia. Tatticamente intelligente, va al cross con disinvoltura e precisione. È destinato ad un'intera stagione da protagonista in un ruolo nel quale scarseggiano a livello nazionale alternative di valore. Un acquisto perfetto realizzato la scorsa estate, da oggetto d'interesse in cadetteria ad un potenziale uomo mercato la prossima estate.