TMW - I verdetti della stampa. Sassuolo: Demiral e Babacar, da top a flop

Tempo di verdetti. Di bilanci. E' finito il campionato di Serie A 2018/2019: Juventus, poi Napoli, Atalanta, Inter. Giù Empoli, Frosinone, Chievo Verona. Quagliarella capocannoniere, nell'anno di Cristiano Ronaldo. Ma non è tutto qui: Tuttomercatoweb.com ha deciso di interpellare quattro firme per ogni piazza di Serie A per i verdetti stagionali. Chi è stato il migliore? Chi il peggiore? Chi la rivelazione? E da chi ripartire?

Il migliore

ANTONIO PARROTTO, SassuoloNews - Domenico Berardi. E' cresciuto tanto, è stato sempre continuo, in partita, è uno degli esterni d'attacco con più gol in questa stagione.

VALENTINA SPEZZANI, TuttoSassuoloCalcio - Domenico Berardi. E' quello che si è dimostrato insostituibile nel suo ruolo, ha saputo anche cambiare posizione, facendo sia l'esterno che la seconda punta.

STEFANO FOGLIANI, Gazzetta dello Sport - Andrea Consigli. Sul lungo periodo è quello che ha assicurato la maggior costanza di rendimento. Se non fosse arrivato a gennaio, sarebbe stato Demiral.

La delusione

ANTONIO PARROTTO, SassuoloNews- Khouma El Babacar. E' stato inconsistente, non è adatto al gioco di Roberto De Zerbi a livello tattico e non è stato titolare. E' un 'vorrei ma non posso'.

VALENTINA SPEZZANI, TuttoSassuoloCalcio - Enrico Brignola. Nelle poche uscite che ha fatto, non mi ha convinto. E' stato utilizzato poco, non ha dimostrato a mio avviso nulla di quello che aveva fatto al Benevento la stagione precedente.

STEFANO FOGLIANI, Gazzetta dello Sport - Filip Djuricic e Khouma El Babacar, rispetto alle aspettative, a quello che immaginavo e immaginavamo, non hanno reso e avuto il rendimento sperato.

La rivelazione

ANTONIO PARROTTO, SassuoloNews - Merit Demiral. E' 'Demural', da quando è entrato in campo non è più uscito: forte nell'uno contro uno, di testa, mi ha impressionato.

VALENTINA SPEZZANI, TuttoSassuoloCalcio- Merit Demiral. E' arrivato in Italia a gennaio, da un campionato completamente diverso come quello turco. Non ha avuto bisogno di niente per adattarsi, nonostante la Serie A sia più difficile.

STEFANO FOGLIANI, Gazzetta dello Sport - Dico Demiral, su Stefano Sensi ero già sicuro. Uno dei due, comunque: il centrocampista, in fondo, a questi livelli ha fatto grandi cose e non c'era mai arrivato.

Da chi ripartire

ANTONIO PARROTTO, SassuoloNews- Roberto De Zerbi, su tutti. A livello di rosa non è facile: Demiral credo sia il primo, spero Sensi, sicuramente Berardi.

VALENTINA SPEZZANI, TuttoSassuoloCalcio- Dal suo capitano, Magnanelli, da Locatelli, da Demiral, da Ferrari. Le conferme non mancheranno: Marlon, Lirola, Consigli e credo di sicuro anche Berardi. Boga è un interrogativo: dipenderà dal Chelsea ma credo faccia comodo a tutti che faccia un altro anno qui per consacrarsi.

STEFANO FOGLIANI, Gazzetta dello Sport - Oltre a Consigli, sicuramente Magnanelli, mi aspetto il rientro di Boateng, non penso che il club vorrà cedere Duncan mentre Ferrari e Demiral dovrebbero restare.