TMW - I verdetti della stampa. SPAL: Petagna e Lazzari, un trono per due

Tempo di verdetti. Di bilanci. E' finito il campionato di Serie A 2018/2019: Juventus, poi Napoli, Atalanta, Inter. Giù Empoli, Frosinone, Chievo Verona. Quagliarella capocannoniere, nell'anno di Cristiano Ronaldo. Ma non è tutto qui: Tuttomercatoweb.com ha deciso di interpellare quattro firme per ogni piazza di Serie A per i verdetti stagionali. Chi è stato il migliore? Chi il peggiore? Chi la rivelazione? E da chi ripartire?

Il migliore

STEFANO MANFREDINI, Il Resto del Carlino - Andrea Petagna: ha fatto tantissimi gol, non aveva mai segnato più di 5 gol, il club ha ben scommesso su di lui. 3 per il prestito e 12 per il riscatto obbligatorio sono stati ben spesi.

ANDREA TEBALDI, La Nuova Ferrara - Andrea Petagna. Lui su tutti per le reti fatte, non ha deluso le attese. Poi Manuel Lazzari, cresciuto con il club sin dai dilettanti ed è l'uomo mercato in vista dell'estate.

ANDREA MAINARDI, Estense - Manuel Lazzari. HA avuto continuità, qualità, al secondo anno di Serie A si è affermato come uno dei laterali di maggior livello in entrambe le fasi. Assist, solidità, con lui in campo la SPAL è un'altra squadra.

ALESSANDRO ORLANDIN, Lo Spallino - Manuel Lazzari. Sembra scontato ma non riesco a pensare a uno maggiormente determinante nella stagione della SPAL. E' già a quota importante ma poi è cresciuto, è diventato un uomo mercato, è in Nazionale. E' il protagonista assoluto, anche per il percorso fatto seppur la stagione di Jasmin Kurtic e Andrea Petagna meriti una menzione.

Il peggiore

STEFANO MANFREDINI, Il Resto del Carlino - Mirko Valdifiori: premettendo che è stata una stagione positiva, è stato una mezza delusione. Doveva essere il titolare in regia, è diventato la terza scelta. L'altro è Alberto Paloschi che ha trovato poco spazio, come terzo dico Johan Djourou che si è però visto poco causa infortuni.

ANDREA TEBALDI, La Nuova Ferrara - Mirko Antenucci. Bandiera dell'anno precedente, ha deluso, mi attendevo qualcosa di diverso. Poi Alberto Paloschi: ha avuto poche possibilità, è stato ai margini del progetto.

ANDREA MAINARDI, Estense - Mirko Valdifiori. Potevamo aspettarci qualcosa di diverso: Viviani non era nei piani di Semplici, speravamo potesse fare meglio, invece è arrivato Missiroli.

ALESSANDRO ORLANDIN, Lo Spallino - Mirko Valdifiori. E' arrivato dopo un lungo corteggiamento, con grandi prospettive. E' stato preso per ovviare a lacune tattiche ma si è visto poco e quando si è visto, non ha mai avuto i lampi di Empoli. Il primo a essere deluso è stato Semplici che lo ha sostituito nel ruolo con Missiroli.

La rivelazione

STEFANO MANFREDINI, Il Resto del Carlino - Kevin Bonifazi: ha dimostrato di essere da Serie A, con un grande girone di ritorno. L'altro è Mohamed Fares, che in parte aveva giocato in massima serie solo retrocedendo con il Verona: ha giocato ed è diventato un uomo mercato.

ANDREA TEBALDI, La Nuova Ferrara - Mohamed Fares. Partito con grandi dubbi, è arrivato all'andata non benissimo ma ha fatto un ritorno incredibile. Gol, prestazioni e qualità. Poi è difficile definirlo rivelazione ma nel nuovo ruolo disegnato da Semplici, Simone Missiroli ha fatto molto bene.

ANDREA MAINARDI, Estense - Andrea Petagna. Senza dubbio: sapevamo del suo curriculum ma c'erano perplessità sul poter essere uomo gol. Se messo al centro del progetto, può invece fare la differenza.

ALESSANDRO ORLANDIN, Lo Spallino - Mohamed Fares. Lo scorso anno a Verona non aveva fatto una grande impressione; il ds Vagnati lo ha preso convintamente, tanti hanno storto il naso qui ma si è rivelato un gran bel giocatore. Fino a gennaio, però, non aveva fatto vedere grandi cose, anzi. Poi la SPAL è stata premiata, lei con Semplici che gli ha cucito addosso un ruolo nuovo.

Da chi ripartire

STEFANO MANFREDINI, Il Resto del Carlino - L'intenzione della società è non far partire troppi pezzi da novanta. Quello scontato sembra Lazzari, perché ha tante richieste e sono anni che resta in bilico: il club non lo terrà a forza, è giusto dargli una chance in un club importante. Ci saranno poi offerte per gli altri, Petagna e Fares su tutti, ma la società vorrebbe tenerli almeno un altro anno. Poi è da capire cosa sarà di Bonifazi che è in prestito con diritto di riscatto e controriscatto per il Torino: sarà difficile tenerlo.

ANDREA TEBALDI, La Nuova Ferrara - Bella domanda: sarà da capire cosa porterà il mercato. Sicuramente arriverà il riscatto di Petagna, a meno di offerte irrinunciabili il club ripartirà da lui. Poi da Missiroli in mezzo, davanti vedremo: se Floccari non si ritirerà, potrebbe essere una risorsa importante per la prossima stagione. Infine Murgia, arrivato dalla Lazio, e Kurtic, mezzali da cui ripartire: è una base.

ANDREA MAINARDI, Estense - Jasmin Kurtic sarà una certezza, senza dubbio. Poi Emiliano Viviano, tra i pali. Il terzo è Simone Missiroli. Credo invece che Manuel Lazzari andrà, se arriverà l'offerta giusta.

ALESSANDRO ORLANDIN, Lo Spallino - E' fondamentale ripartire dagli uomini chiave di questa stagione, Petagna e Fares. Non includo Lazzari: è il momento giusto per lui di spiaccare il volo. Metto dentro anche Kurtic e Vicari, che ha fatto vedere di poter stare in A. Poi dico Viviano: ha fatto vedere di essere ancora un gran bel portiere, non è della SPAL di proprietà ma spero che il club costruisca il futuro anche attorno a lui.