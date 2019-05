TMW - I verdetti della stampa. Torino: plebiscito Sirigu. Izzo-Lukic sorprese

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tempo di verdetti. Di bilanci. È finito il campionato di Serie A 2018/2019: Juventus, poi Napoli, Atalanta, Inter. Giù Empoli, Frosinone, Chievo Verona. Quagliarella capocannoniere, nell'anno di Cristiano Ronaldo. Ma non è tutto qui: Tuttomercatoweb.com ha deciso di interpellare quattro firme per ogni piazza di Serie A per i verdetti stagionali. Chi è stato il migliore? Chi il peggiore? Chi la rivelazione? E da chi ripartire?

Il migliore

GIANLUCA SARTORI, Corriere di Torino - Salvatore Sirigu: sicuramente le sue parate sono valse diversi punti. Difficili da quantificare, ma è un portiere che porta tanto: è continuo e non ha passaggi a vuoto. Poi è forte tecnicamente, si merita di contendere il posto di Donnarumma in nazionale.

FABRIZIO TURCO, La Repubblica - Sirigu ha fatto la differenza dall'inizio alla fine della stagione. E probabilmente meriterebbe con continuità una chance in azzurro.

NICOLA GALLO, Telelombardia - Sirigu, mostruoso. Si è affermato come il valore aggiunto della squadra. E come degno concorrente di Donnarumma per la Nazionale.

ELENA ROSSIN, TorinoGranata - Sirigu. Un portiere affidabile che in più di una circostanza con le sue parate ha blindato la porta del Torino e sui gol che ha subito quasi mai ha avuto colpe.

La delusione

GIANLUCA SARTORI, Corriere di Torino - Simone Zaza, non ha rispettato le aspettative. Ha fatto 4 gol, due al Chievo poi Cagliari e Sassuolo. Per vari motivi non ha reso, direi che ci sono stati problemi di tipo tattico: la convivenza con Belotti è parsa difficile, anche se poi i due hanno trovato una certa intesa. Ha patito anche il fatto di non avere un posto da titolare assicurato, e comunque ci ha messo del suo in diverse occasioni.

FABRIZIO TURCO, La Repubblica - Roberto Soriano, non è riuscito a inserirsi con tempestività nel gruppo granata e questo ha portato all'addio anticipato che ha privato il Toro di un potenziale importante. Sarebbe tornato utile nel girone di ritorno, più di quanto non ha fatto in quello di andata.

NICOLA GALLO, Telelombardia - Soriano, anche se è rimasto solo sei mesi. È stato la delusione principale, anche perché nella seconda parte di stagione del Toro diventa davvero difficile trovare qualcuno che non abbia fatto bene.

ELENA ROSSIN, TorinoGranata - Zaza era arrivato per fare la differenza e affiancare Belotti in attacco e ha giocato quasi sempre da subentrante realizzando solo quattro gol, anche se uno decisivo per i tre punti con il Chievo all'andata. Troppo poco per essere il giocatore dell'era Cairo costato più caro, ben 14 milioni tra prestito oneroso e obbligo di riscatto.

La rivelazione

GIANLUCA SARTORI, Corriere di Torino - Armando Izzo: il Toro ha speso 10 milioni e visto il rendimento è stata una una spesa più che giustificata. È sempre stato sottovalutato, aveva fatto bene anche al Genoa ma non era mai stato sotto i riflettori. Al Toro ha trovato la sua dimensione, anche per lui la convocazione in nazionale è stata più che meritata. Giocatore di alto livello: marcatore eccezionale, bravo tecnicamente e poi ha fatto anche diversi gol.

FABRIZIO TURCO, La Repubblica - Non fosse per i 30 anni, direi N'Koulou: è un giocatore sontuoso, un piacere per gli occhi. Però vado su Lukic: ha preso il pugno il centrocampo nel finale di stagione, non solo per il gol alla Juve nel derby. È arrivato tre anni fa in sordina, poi è andato via ed è tornato: è stato bravo nel non alzare la cresta quando rimaneva fuori, poi è riuscito a ritagliarsi spazio.

NICOLA GALLO, Telelombardia - Izzo, nessuno se l'aspettava a questi livelli. Ha vissuto una stagione da top player, in modo per certi versi inatteso: per me è stato incredibile, forse ha sbagliato soltanto due partite. Con Mazzarri si è consacrato.

ELENA ROSSIN, TorinoGranata - Lukic è arrivato al Torino con l'ok di Mihajlovic e dopo aver maturato esperienza un anno nel Levante in Spagna è tornato. Poco a poco con il suo gioco senza fronzoli ha dato geometria al centrocampo sia in fase difensiva sia in quella offensiva e ha anche dimostrato personalità nel derby quando ha rubato palla a Pjanic e segnato. Lavorando seriamente ha conquistando la fiducia Mazzarri. Ha quasi 23 anni e ha ancora ulteriori margini di crescita.

Da chi ripartire

GIANLUCA SARTORI, Corriere di Torino - Sarei in difficoltà nel dire da chi non ripartire, più che altro. Il Toro non deve ricostruire ma consolidare: sul mercato non si può mai sapere cosa succede, però io ripartirei veramente da questo gruppo in blocco. Da completare con quelle 2-3 pedine in alcuni ruoli chiave.

FABRIZIO TURCO, La Repubblica - Dalla spina dorsale, quindi dal portiere che secondo me è il migliore d'Italia. Da N'Koulou che è strepitoso, da un centrocampo dove Rincon ringhia sempre, e poi da Belotti che merita la nazionale.

NICOLA GALLO, Telelombardia - Credo che la squadra verrà toccata poco, io credo che ci siano cinque giocatori come asse portante, da cui assolutamente ripartire. La dorsale è chiara: Sirigu, N'Koulou, Rincon e Belotti, a cui ovviamente si aggiunge Izzo, sarebbe un sacrilegio intervenire.

ELENA ROSSIN, TorinoGranata - Dalla difesa: ha dato solidità. Va aggiunta qualità a centrocampo in modo da evitare qualche blackout sul piano della continuità e aver meno bisogno del sacrificio in copertura degli attaccanti. Nel reparto avanzato se Belotti continuerà a segnare sulla scia dell'ultimo periodo, 8 gol nelle 12 partite finali, se Falque non avr‡ problemi fisici che ne condizioneranno il rendimento come accaduto nella stagione appena conclusa, allora servirà solo un attaccante da doppia cifra per dare ulteriore peso a un reparto che possa ambire al quinto posto.