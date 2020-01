© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Arrivano conferme sull'indiscrezione degli scorsi giorni sulla voglia d'Italia di Ezequiel Schelotto. Il trentenne italo-argentino gioca in Inghilterra con la maglia del Brighton dove però ha trovato poco spazio in questa stagione. Non solo: l'ex giocatore di Cesena, Atalanta e Inter è in scadenza nella prossima estate e starebbe mandando messaggi al campionato italiano. Ci sarebbe un pensiero da parte del Cagliari che cerca proprio un giocatore nel ruolo e potrebbe prenderlo come operazione low cost subito.