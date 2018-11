TMW - Iachini-Empoli, i dettagli dell’accordo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L’Empoli punta sulla garanzia Beppe Iachini per ripartire e puntare alla salvezza. L’incontro - ancora in corso - ha dato i frutti sperati e domani verrà messo nero su bianco l’accordo. Iachini si legherà all’Empoli per due stagioni. Affare fatto. E con l’allenatore ex Sassuolo una nuova avventura a Empoli anche per il fedelissimo vice Giuseppe Carillo (pure lui avvistato in Toscana) e il collaboratore Tafani. Empoli che si prepara a marciare verso la salvezza, con Iachini al timone...