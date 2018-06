TMW - Iachini: "Politano può giocare in qualsiasi big. Felice per Berardi"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Giuseppe Iachini, da poche ore ex allenatore del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di RMC Sport e TMW direttamente dal Gran Galà del calcio umbro ad Assisi. Queste alcune battute sul futuro dei due attaccanti neroverdi, Politano e Berardi: "Politano? Ha avuto una crescita esponenziale, dimostrandosi un giocatore completo, non solo da 4-3-3 ma da attaccante vero. E' stata la sua miglior stagione, ha dimostrato di saper giocare in tutti i ruolo dell'attacco, per la sua carriera è positivo perché vuol dire potrà andare a giocare in qualsiasi squadra e in qualsiasi modulo con la giusta consapevolezza. Cosa consiglio a Berardi? Sono contento di aver contribuito alla ritrovata vena di questo giocatore. Ha fatto un ottimo finale, nonostante i problemi fisici dell'inizio è stato un crescendo. Con la chiamata in Nazionale siamo riusciti a ritrovare un talento del calcio italiano".