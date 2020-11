tmw Ibra oggi a Milanello nonostante il ko. Le ultime sulle condizioni di Saelemaekers e Leao

Questa mattina Zlatan Ibrahimovic si è presentato a Milanello nonostante l'infortunio. Lo svedese ha passato circa 5 ore al centro sportivo di Carnago: per lui lavoro in palestra e terapie per curare al meglio il ko muscolare alla gamba sinistra. Saelemaekers ha lavorato a parte e potrebbe recuperare nel giro di una settimana. Terapie anche per Leao.