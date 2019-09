Fonte: Dai nostri inviati, Raimondo De Magistris e Ivan Cardia

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Riunione in corso per decidere il futuro di Mauro Icardi. In piena notte, a meno di 24 ore dalla chiusura di questa finestra di calciomercato, Wanda Nara sta incontrando gli altri protagonisti della trattativa col PSG per capire se ci sono ancora i margini per un suo trasferimento nel club parigino sulla base di un prestito oneroso.

Trattativa non semplice: Icardi, legato all'Inter da altri due anni di contratto, deve rinnovare prima di esser ceduto a titolo temporaneo.