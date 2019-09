Fonte: Alessio Alaimo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il tormentone Mauro Icardi sta vivendo gli ultimi capitoli dell'estate e chissà se dopo il gong del mercato, previsto tra circa 21 ore, vestirà ancora la maglia dell'Inter o no. La notizia di giornata è stata quella dell'inserimento del PSG e, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l'opzione pian piano sta prendendo corpo. L'Atletico Madrid, d'altronde, è defilato, per cui quella parigina è l'unica pista possibile.

Ottimismo Inter - La trattativa prosegue, in questi minuti Wanda Nara ha lasciato gli studi di Tiki Taka proprio per lavorare al futuro di suo marito, nonché suo assistito. Per cui si continuerà a trattare durante la notte. Dall'Inter filtra un cauto ottimismo sulla chiusura della trattativa, impostata sulla base del prestito oneroso. Anche da Parigi ci sono aperture. Tutto potrebbe ben presto combaciare, work in progress.