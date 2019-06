TMW - Icardi, c'è solo la Juventus: Roma fredda, costa troppo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mauro Icardi non può essere un obiettivo per la nuova Roma. I giallorossi non godono dei parametri finanziari corretti per imbastire una operazione così onerosa, perché oltre al prezzo - circa 80 milioni di euro la valutazione - il problema è dato anche dall'ingaggio che chiederebbe il centravanti nerazzurro. Qualche mese fa voleva 8 milioni più 1,5 di bonus (semplici) per pareggiare Gonzalo Higuain alla Juventus - e al Milan. Una cifra che fuori dall'Italia non sarebbe così impossibile, ma che anche l'Inter fa fatica a corrispondergli.

C'È SOLO LA JUVENTUS - Così nel gioco dell'attesa continua a esserci solamente una squadra, in Italia e all'estero. Ed è la Juventus, perché Fabio Paratici vede Icardi come l'uomo perfetto da affiancare a Cristiano Ronaldo. Non sarà semplice perché, dall'altra parte, continua a esserci un Higuain che non verrà confermato dal Chelsea.

TROPPI INTOPPI - Il problema nasce dallo scorso anno, quando Icardi chiede un rinnovo da circa 7 milioni di euro che tarda ad arrivare. Giuseppe Marotta è tranquillo, a fine gennaio, tanto da palesarlo in alcuni colloqui informali. "Rinnoveremo, ma con calma, con i nostri tempi". Salvo poi vedere deflagrare la situazione con il comunicato, paternità di Spalletti e di parte dello spogliatoio, dando la fascia di capitano ad Handanovic e togliendola proprio all'argentino. Qualche settimana da separato in casa e poi il reintegro, anche per non perdere un asset importante sul mercato. Icardi e il suo agente, Wanda Nara, da qualche mese hanno cambiato idea e dicono di voler rimanere all'Inter, pur sapendo che questo è oramai impossibile. Un modo per riabilitarsi agli occhi di tutti ma che, al momento, non sta funzionando.