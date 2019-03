TMW - Icardi-Inter, si cerca il chiarimento. Di mezzo anche la Copa America

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un confronto. A nervi più distesi rispetto al recente passato ma con un obiettivo chiaro, per entrambe le parti. Ricucire, almeno fino a fine stagione. Giuseppe Marotta, Wanda Nara e Mauro Icardi, al tavolo della trattativa anche con l'idea di vedere il 9 in campo per il derby. La società ha fatto capire che sarà Samir Handanovic a restare capitano, come già emerso negli scorsi minuti. Il giocatore, inoltre, vorrebbe stringere i denti, superare i fastidi fisici, e pure quelli morali, per giocare contro il Milan. In mezzo c'è anche la volontà del giocatore di rientrare tra i convocati per l'Argentina anche se la sensazione delle ultime ore che filtra in Sudamerica è che non sarà parte di convocati da Lionel Scaloni per giocare contro Venezuela e Marocco. In ogni caso, ci sarebbe già stato un contatto tra lo staff della Nazionale e Icardi dove il giocatore avrebbe spiegato la sua intenzione di tornare in campo, dunque chiarendo almeno temporaneamente con l'Inter. Scaloni, infatti, ha fatto capire che per lui non ci sarebbe spazio in vista della Copa America senza minutaggio, sebbene nelle gerarchie lo consideri sempre davanti a Higuain. Nel listone che verrà presentato per i prossimi impegni, invece, attesa la presenza di Dybala e Simeone.