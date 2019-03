Fonte: Da Appiano Gentile, Alessandro Rimi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Summit positivo quello andato in scena questa mattina in casa Inter tra l'ex capitano Mauro Icardi, la moglie-agente Wanda Nara e l'ad Giuseppe Marotta. Il summit è durato circa mezz'ora, al termine del quale le parti si sono promesse di rivedersi presto per cercare di trovare una soluzione definitiva che possa andar bene a tutte le parti, quantomeno fino a giugno.