TMW - Icardi-Napoli, si va verso il no. Cifre, scenari e retroscena

Mauro Icardi è stato la telenovela dell'estate. Molto meno scottante di quanto si potesse sperare, perché se è vero che ci sono stati movimenti intorno a lui, la realtà è che ci sono sempre state due sole opzioni, una dicotomia. O rimanere all'Inter, quasi a far pagare - e scontare - il fatto di avergli tolto la fascia da capitano. Oppure andare alla Juventus, perché Paratici lo ha sempre voluto (anche prima di riuscire a portare Cristiano Ronaldo). Le altre piste, da un possibile scambio con il Milan all'idea Roma, sono sempre state scartate subito, nemmeno prese in considerazione. O Juventus o Inter, o Inter o Juventus.

IL NAPOLI CI PROVA - Aurelio De Laurentiis lo voleva per sostituire Gonzalo Higuain, nel 2016. Lo vorrebbe ora, tre anni dopo, sempre per la stessa cifra, con un ingaggio corposo. La proposta sarà inoltrata oggi: 60 milioni all'Inter - che dirà probabilmente di sì - e 8 milioni di euro all'anno a Maurito (che dirà probabilmente di no). Percentuali alte che, alla fine, il Napoli non riesca a comprare il centravanti e ripieghi su Llorente, dopo l'incontro di ieri con Trimboli. Anche qui o Juventus o Inter.

DIRIGENZA, CONTE E INTERFERENZE - Come in un vecchio partito degli anni ottanta, all'Inter ci sono più correnti. Se è vero che Marotta e il nuovo corso hanno dato un'impronta netta, scaricando completamente Icardi (e ripetendogli più volte di volerlo cedere, come gli altri quattro - Joao Mario, Miranda, Perisic e Nainggolan - invisi a giugno) dall'altra c'è chi considera l'argentino ancora un uomo immagine, un centravanti straordinario. Una frangia debole e che forse non ha potere, ma che ha spostato gli equilibri: Icardi vorrebbe giocarsi le sue carte all'Inter ma, probabilmente, non scenderà mai in campo.

GLI SCENARI - Così ci sono varie porte che si potrebbero aprire. Un prestito all'ultimo giorno di mercato? Difficile, anche se qualcuno aveva fatto la battuta con un "magari lo prestiamo all'Atalanta al due settembre". Impossibile e rifiuterebbe. Possibile invece a gennaio, da capire dove andrebbe e con che destinazione, dopo quattro mesi di fermo totale, sempre se dovesse accettare. Il totale rifiuto a ogni offerta e l'eventuale tentata rescissione a giugno prossimo. Anche qui difficile da percorrere, sebbene oramai anche Conte (che forse avrebbe voluto Icardi) abbia deciso di non volere problemi, deciso quindi a non convocarlo. Così rimangono due altre possibilità: 24 mesi fermo. Oppure lo scambio con Paulo Dybala che, all'Inter, farebbero volentieri. Alla Juventus no. Insomma, manca poco tempo: la Juve proporrà 40 milioni all'Inter per prendersi il suo ex capitano sulla sirena di mercato. E probabilmente non avrà il via libera, così come il Napoli. Poi le vie della manzoniana Provvidenza sono infinite, ma non è da escludere che la telenovela finisca con un nulla di fatto. Anzi.