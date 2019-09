Fonte: Marco Conterio

© foto di Insidefoto/Image Sport

L'Inter ha appena ricevuto i documenti firmati dal Paris Saint-Germain per il trasferimento in prestito oneroso con diritto di riscatto di Mauro Icardi al club transalpino. Manca, dunque, solamente l'ufficialità per annunciare la nuova avventura del bomber argentino.