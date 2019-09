TMW - Icardi-PSG, si continua a lavorare sulle cifre del prestito con diritto

Fonte: Marco Conterio e Raimondo De Magistris

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Arrivano ulteriori aggiornamenti a proposito della trattativa che sta infiammando il mercato europeo in queste ultime ore prima del gong, ovvero quella che potrebbe portare Mauro Icardi al PSG. La distanza al momento è sulle cifre del prestito con diritto di riscatto: da una parte l'Inter che ha iniziato la trattativa chiedendo 15 milioni di prestito oneroso più 55 di riscatto, dall'altra i parigini che erano partiti chiedendo un prestito gratuito con riscatto a 70. Alla fine le parti si verranno incontro con Leonardo pronto a scendere sensibilmente sotto i 10 milioni di euro per il prestito oneroso più circa 60 di riscatto per arrivare ai 70 milioni che è la valutazione di entrambe le parti. C'è comunque grande ottimismo sul buon esito della trattativa mentre l'attaccante e la moglie Wanda Nara sono già a Malpensa, pronti a decollare verso Parigi.