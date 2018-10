TMW - Idea Gazidis, Wenger per il Milan. Ma è molto difficile

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La posizione di Gennaro Gattuso è sempre più complicata negli ultimi giorni. La dirigenza del Milan pare avere quasi esaurito la pazienza nei confronti del proprio allenatore che, al netto delle rivendicazioni e delle sole sei sconfitte in campionato, rischia molto. La sconfitta nel derby brucia parecchio, i sei punti di distanza dal quarto posto - virtualmente sono tre, in caso di vittoria con il Genoa - non aiutano. Così intorno a Gattuso si allungano ombre incerte.

GAZIDIS E L'IDEA WENGER- Non si è ancora insediato il nuovo amministratore delegato, Ivan Gazidis, ma il pensiero sarebbe quello di portare Arsene Wenger in rossonero. Perché è l'uomo che ha salvato l'Arsenal in un momento molto difficile, portandolo in Champions League per un decennio consecutivo quando il mutuo per l'Emirates veniva rimborsato alle banche. E quella del fatturato di Scaroni ("Uguale al 2003") non è un'uscita estemporanea. Wenger sarebbe visto come l'uomo perfetto per crescere, anche economicamente per il brand, ma al momento non incontra i favori della dirigenza.

PIANI DIFFERENTI - Leonardo e Maldini però stanno tentando di capire quali sono i margini di manovra. L'amore con Gattuso non è mai sbocciato (anche perché è un contratto prolungato dalla vecchia dirigenza, moltiplicato per dieci) ma ha pur sempre un accordo biennale. Wenger chiederebbe almeno la stessa durata, fino al 30 giugno 2020, e in ottica fair play finanziario non sembra la migliore opzione possibile. Invece Donadoni potrebbe anche accontentarsi di "traghettare" la squadra fino alla fine dell'anno, con una finestra di conferma automatica in caso di qualificazione in Champions League. A quel punto anche cambiare allenatore, assicurandosi un big, sarebbe (quasi) indolore.