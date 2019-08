TMW - Idrissi, 3 gol in due gare in Eredivisie: dalla A è poker al seguito

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tre gol in due partite e il primo posto in solitaria nella classifica marcatori in Eredivisie. Oussama Idrissi, gioiello di casa AZ Alkmaar, è uno dei talenti del momento nel campionato olandese e le reti e le prestazioni nelle prime due, non stanno certo passando inosservate. La cifra che l'AZ chiede non si discosta sempre dai 10-11 milioni di euro per farlo partire e nella corsa a Idrissi i club iscritti sono sempre tanti: dal Torino alla Sampdoria, che più delle altre sono in cerca di un esterno d'attacco di qualità. Poi il Genoa, per il quale c'è però uno scoglio relativo al prezzo del giocatore e anche la Fiorentina, che studia le ipotesi per l'esterno d'attacco. Come Idrissi, pichichi d'Olanda ad Alkmaar.