TMW - Il calciomercato riparte da Rimini: appena arrivata l'Inter con Ausilio e Marotta

Il calciomercato riparte da Rimini: appena arrivata l'Inter con Ausilio e Marotta

Il calciomercato riparte da Rimini. Questo pomeriggio al Grand Hotel di Rimini, in occasione dell'apertura della sessione estiva del Calciomercato 2021, ci saranno anche i dirigenti dell'Inter. Appena arrivati il dg Giuseppe Marotta e il ds Piero Ausilio: l'evento avrà inizio alle ore 18 e sono attesi tanti altri dirigenti del nostro calcio. In basso il video.

Marotta e Ausilio