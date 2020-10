tmw Il caso Napoli non blocca Atalanta-Cagliari: al momento non sono previsti rinvii

vedi letture

Atalanta-Cagliari si gioca, almeno per il momento. Il caso Napoli non blocca la sfida del Gewiss Stadium in programma domani alle ore 12.30: i nerazzurri scenderanno regolarmente in campo dopo aver effettuato i tamponi, salvo nuove indicazioni dall'ATS. Il rischio, dopo il riscontro di un positivo nel gruppo squadra, era quello di una decisione simile a quella presa dall'ASL di Napoli (l'ente ha bloccato la trasferta degli azzurri di Torino), ma attualmente la sfida di Bergamo si svolgerà senza rinvii di nessun tipo.