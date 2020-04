tmw Il consiglio di Otero: "Club italiani, puntate su Federico Valverde del Real Madrid"

Nel corso di una lunga e interessante intervista rilasciata ai microfoni di 'TMW', l'ex attaccante Marcelo Otero - adesso professione procuratore - ha consigliato ai club italiani di puntare su Federico Valverde: "Valverde del Real Madrid ha possibilità illimitate. Ha qualità come Zidane, Mancini, Boban. E' un vero spettacolo vederlo giocare".

Qui in Italia si è messo in luce Nandez del Cagliari...

"E' vero ma qui in Uruguay fanno vedere solo le partite delle big. Comunque è un gran giocatore, ha la garra uruguaiana ed è passato anche dal Boca. Non ha problemi a giocare in qualunque squadra".