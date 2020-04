tmw Il dg del Cagliari: "Al Governo chieste progettualità: il calcio produce l'1% del Pil"

Lunga intervista nella giornata di oggi con Mario Passetti, direttore generale del Cagliari. Tanti i temi di discussione come il futuro a breve e a lungo termine del calcio. "Il calcio è una delle industrie di questo paese. Produce più di 1 miliardo tra contributi fiscali e previdenziali e produce l’1% del pil del Paese. Non può non essere considerato un settore da analizzare con attenzione. C'è una richiesta di progettualità al Governo: io parlo da dirigente sportivo, da uomo che vive all'interno al sistema, di un sistema che dà valore al sistema paese. Così va studiato: troppo spesso nelle analisi viene banalizzato, serve considerare il sistema nel suo complesso. Parlando solo della Serie A, ci sono venti club con storie e competenze diverse. Ci sono imprenditori internazionali e locali: e tanti di loro possono portare un valore aggiunto, servono strumenti di progettualità e non soldi. Serve modificare la Legge sugli Stadi, premiare chi vorrà investire sulle strutture oggi. Serve modificare la Legge Melandri, che non risponde più ai canoni attuali. Serve una distribuzione sì meritocratica ma più equa: basti vedere quella in Inghilterra e la nostra. Però prendiamo quel che accade oggi per trovare nuovi equilibri".