tmw Il dg del Cagliari sul mercato: "Ci saranno colpi ma meno movimenti e tanti scambi"

Nel corso della lunga intervista esclusiva rilasciata a Tuttomercatoweb.com, Mario Passetti, direttore generale del Cagliari, ha analizzato anche quello che a suo avviso sarà il prossimo mercato italiano. "Sarà un mercato anche con colpi, sarà inevitabile, ma la rotazione dei giocatori sarà più bassa. I valori in gioco saranno minori, ci saranno più scambi. Stiamo già pensando anche a questo: fortunatamente abbiamo diversi giocatori interessanti anche in prestito come Vicario, Despodov. Vedremo cosa accadrà coi riscatti di Deiola e Romagna, così come valuteremo Caligara e Ceter che in B hanno dato risposte positive. E' evidente che dovremo valorizzare questi prestiti con attenzione. "Credo che sarà molto guidato dagli scambi. E' un sistema, devi interfacciarti con gli altri. Il sistema a questo porterà. Poi noi, come sempre fatto, ci basiamo su esigenze tecniche piuttosto che su budget aleatori".