TMW - Il futuro di Marotta: Suning spinge per l'Inter

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'addio di Giuseppe Marotta alla Juventus ha portato uno scossone nel panorama dirigenziale italiano. Perché offre di un'ottima fama, grazie anche - ovviamente - ai tanti trofei vinto negli ultimi anni. L'unica grande fuori dalla corsa sembra il Napoli, dove Aurelio de Laurentiis lavora da jolly anche per il mercato, ma è difficile da escludere completamente un possibile colpo di testa, alla Ancelotti.

SPARTIACQUE RONALDO - C'è uno snodo fondamentale nella storia d'amore, oramai conclusa, fra la Juve e il proprio amministratore delegato, ed è la partita - poi vinta - per Cristiano Ronaldo con il Real Madrid. Intanto c'è lo zampino di Fabio Paratici, come dimostrato poi dagli eventi, in particolare dalla presentazione dello stesso CR7, dove c'era lui alla destra del portoghese e non Marotta. Ancor prima, è stato il presidente Andrea Agnelli a muoversi per Ronaldo, andando in Grecia personalmente a chiudere l'affare. Un po' come avrebbe fatto, con il suo elicottero, l'avvocato Gianni Agnelli, icona della Juve. È proprio questa l'idea di Agnelli, diventare sempre più operativo, dando un ricambio generazionale con Paratici e Nedved.

FIGC DIFFICILE, LA ROMA CI PROVA - In un primo momento sembrava che potesse esserci un ruolo, per Marotta, nella Figc. Opzione poi smentita da più parti, anche per una questione economica, oltre che di opportunità. C'è, invece, l'idea Roma: i giallorossi stanno provandoci seriamente, in una veste che sarebbe differente rispetto a quella di Monchi, con cui non andrebbe in conflitto ma ad aggiungersi. Se è vero che l'ex Siviglia ha vissuto comunque giorni caldi - dopo il Bologna - dall'altra parte il club non vuole ancora perderlo. Aggiungere un'altra figura dirigenziale come Marotta completerebbe il reparto, soprattutto dopo le dimissioni di Umberto Gandini.

SUNING SPINGE - Ecco, il profilo di Marotta poteva essere perfetto per il Milan, prossima probabile destinazione di Gandini. Ma l'arrivo di Gazidis chiude le porte, anche perché l'assetto dirigenziale dei rossoneri è oramai quasi completato. Manca un direttore sportivo - e dovrebbe essere Giuntoli, in scadenza contrattuale con il Napoli - e non può essere lo juventino. Ecco, allora, che ci può essere un vero ribaltone per l'Inter: a rischio ci sono Antonello, Gardini e Ausilio. Ma i tempi sono lunghi, con una possibile fumata bianca la prossima Primavera. Lo spazio di capire cosa succederà in tutte le big italiane, nonostante Suning si stia muovendo, nel tentativo di battere un colpo dietro la scrivania dopo i tanti - non tutti buoni - per il rettangolo verde.